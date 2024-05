I čtvrtá česká fotbalová liga, říká se jí divize, může nabídnout exkluzivní podívanou. V Chomutově se o to postaral parádní stadion, skvělá návštěva dvou tisíc diváků a jednoznačně nejlepší týmy divizní skupiny B. Kladno potřebovalo tři body, aby ještě oživilo naději na postup, ale v remízovém utkání nezvládlo koncovku, domácí Filip Schreiner dal gól na 2:1 a většina fanoušků na stadionu tak mohla se svými borci oslavit téměř jistý posun do ČFL. Pro Chomutov je to během pár dnů už druhý postup, uspěli totiž také hokejisté ve II. lize.

Divizní bitva kdo s koho: Chomutov - Kladno | Video: Deník/ Rudolf Muzika

Rozdíl mezi oběma kluby se ze zimních dvanácti bodů smrskl na šest, a tak Kladenští cítili před zápasem šanci. Dali však jediný gól, jímž odpověděli na úvodní zásah domácích. Víc se jim v tvrdém utkání plném soubojů a ostrých skluzů, kde rozhodčí Mach šetřil kartami, nepovedlo. Když Schreiner v páté minutě nastavení překonal rozhozenou kladenskou obranu ranou z úhlu, bylo hotovo. Chomutov má devítibodový náskok, a tak kvalitní tým, že už ho ČFL prakticky nemůže minout.

„Troufám si říct, že už to urveme, že už si to nenecháme utéct. Ale pozor, my nezvolníme, pojedeme naplno až do posledního kola. Až bude všechno jasné, tak to samozřejmě bude krásná úleva,“ řekl hrdina pátečního večera Filip Schreiner.

Oslavy tak byly pořádné, kladenský smutek velký. Tým ale poznal, jak se vlastně o postup hraje a co je potřeba udělat, aby vše zaklaplo do sebe.

"Atmosféra byla super, hodně lidí, i od nás, a kluci si takových zápasů v kariéře moc nezahrají. Proto mi mrzí, že jsme prohráli, remíza by tomu odpovídala víc," mínil zklamaný trenér Zdeněk Hašek těsně po zápase, jehož koncovku ovládly silné emoce a po kontaktu domácího Matyáše s ležícím hráčem Kladna došlo na ploše k několika výlevům. Domácí trenér Tomáš Smola a kouč brankářů Kladna Jaroslav Tesař dokonce dostali červené karty.

Kam za fotbalem? Hřebeč hostí ve dvou derby Slaný a pak i souseda z Buštěhradu

Ale zpět na začátek, první půle byla pod Krušnými horami silnější na šance. Méně nervózní a víc nebezpečný byl půl hodiny Chomutov, ale nejlepší kladenský hráč, brankář Smrkovský, chytil dvě výborné střely Kopty a hlavně Dolečka. Když ale chyboval v rozehrávce mladý Blažek, Doleček dostal další šanci, kterou sice zblokoval stoper Rendla, ale zpátky ke střelcovým nohám - ten už se nemýlil.

Brzy přišla odpověď z největší hrozby hostů v pátečním duelu - rohového kopu. Pospíšil našel hlavu Kolářského a ten svoje kladivo zuřivě slavil s tentokrát početně silným kladenským kotlem fanoušků.

Do druhé části zkusil trenér Hašek nasadit zkušeného Holuba, později Čížka s Kafkou. Dolů šli oba hlavní forvardi Šíma se Šnoblem, kterým se nedařilo chomutovskou obranu překonat. Střídání však nepomohla. Kladno sice mělo opticky navrch, ale šancí málo. V největší Houha nepropálil klubko těl.

V závěru tlak narůstal, ale také se objevovala okna v kladenské obraně. Doleček ještě neuspěl, ale v páté minutě nastavení trefil Schreiner z úhlu milimetrově za háčky - 2:1.

"Bylo tam hodně soubojů a kvůli tomu jsme se nedostali ke kombinaci. To je důvod naší prohry, protože my se nechceme se soupeři rvát. Jenže kombinačních akcí tam bylo hrozně málo, pod tlakem toho zápasu naši hráči ještě prostě neumí hrát. Musí to zažít, jinak se to nenaučí," konstatoval Zdeněk Hašek a dodal: "Beru to ale pozitivně, zápasy jako tenhle kluky mohou posouvat."

"Baggio" Jablonský se po drsném zranění do divize nevrátí. V pralese ale pomůže!

Trenér Chomutova Tomáš Smola bujaré oslavy a radost na hřišti neviděl, po červené kartě zmizel v útrobách stadionu. Ale bych pochopitelně spokojen. „Zápas ve velké intenzitě na obou stranách. Kladno se snažilo od brankáře hrát konstruktivně. My jsme šli do presinku, věděli jsme, co budou hrát a řekli jsme si na začátku, že si zkusíme, jak to bude vypadat. Když jsme viděli, že nám to vychází, tak jsme do toho šlapali celý zápas," přiznal Smola, podle něhož si někteří jeho svěřenci hrábli na dno fyzických sil. "Ale na to jsem je připravoval, protože tyhle zápasy se takhle prostě hrají. Není to zkrátka jen o fotbalovosti, ale také o soubojovosti, střelách na branku, šancích. Tohle dneska bylo na naší straně. V závěru to byl šťastný gól, ale myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli,“ hodnotil chomutovský lodivod.

Zdroj: Deník/Václav Veverka

Jeho kladenský protějšek Zdeněk Hašek nakonec vystřídal až na brankáře Cimrmana a Kalinu všechny svoje fotbalisty. "V poločase jsem vsadil na zkušenost, věřil jsem, že tou můžeme zápas překlenout na naši stranu. Bohužel se to nepovedlo a navíc jsme dostali v závěru druhý gól, což podle mne byla hloupost. Nechtěli jsme jít do risku, ani jsme nevytahovali gólmana dopředu, protože zbývá ještě dost kol a s šesti body ztráty by se třeba ještě něco udělat dalo," litoval kouč koncovky.

Nelíbila se mu ani strkanice v závěru, vyčetl ji domácímu hráči. "Šlápl na našeho a to se nedělá, i když jsme všichni v emocích. Můžeme si to vyříkat z očí do očí, ale ne když hráč leží na zemi a někdo mu dupe schválně na nohu. To koncovku zkazilo."

FC Chomutov - SK Kladno 2:1 (1:1). Branky: 30. Doleček, 90 (+5). Schreiner - 37. Kolářský. Rozhodčí: Mach. ČK: Smola (trenér) - Tesař (trenér brankářů). Diváků: 2000.

Kladno: Smrkovský - Kolářský, Rendla, Hrubeš - Houha (90. Dejčmar), Blažek (70. Procházka), Pospíšil, Eichler, Borák (46. Holub) - Šíma (62. Kafka), Šnobl (62. Čížek).