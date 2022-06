Tu nejlepší gratulaci ale předvedli sami fotbalisté na ploše. Dali brzy tři góly a to ještě ex-vranský gólman Sajler dva jasné zásahy lapil.

Už v první minutě takhle vyčapal rychlíka Dostála, ale jeho obrana se dál chovala naivně a hlavně nedivizně. Za záda snadno pustila Šímu, ten obešel brankáře a pohodlně otevřel skóre. Stejně snadno zvýšil Dostál, i on byl u propadlého balonu dřív než brankář a ten jen nechápavě volal na spoluhráče, co že mu to provádějí.

Největší parádu vytáhl ze svého arzenálu zkušený Balšánek. Ve vápně zachoval klid, přehodil z pravé na levou a brilantně zavěsil na vzdálenější tyč. „Předvídal jsem, že to bude mít stoper těžké, pak jsem naznačil, přehodil z nohy na nohu a pěkně to zapadlo k tyči,“ usmíval se Jakub Balšánek.

Tutovku měl ještě Procházka, jenže ten už neuspěl stejně jako po změn stran Šnobl a Ježdík. Šnobla vůbec koncovka trápila, ale dvacet minut před koncem opět sám před gólmanem už nezaváhal a po pěkném manévru zvýšil. V další obrovské možnosti však šlápl na míč a hosté po bleskovém přenesení hry utekli Borákovi, který musel faulovat. Mladý Cimrman však kapitána Vacka pěkně vychytal a při další velké šanci vytlačil Vokouna do úhlu.

Čisté konto si tak musel zasloužit a na druhé straně spalovač Šnobl přece jen v poslední minutě ještě jednu branku přidal.

„Samotného mě překvapuje, kolik jsme dali gólů a jak jsme hráli. Sice jsme všechno neproměnili, ale 5:0 je výborný výsledek,“ mínil Jakub Balšánek.

Ten klub posílil v průběhu sezony z Poříčan a po dlouhé a úspěšné kariéře se vrátil do klubu, kde v mládeži kopal. „A musím říci, že to byl dobrý krok. Tam jsem nebyl spokojen herně ani lidsky, naopak v Kladně je to zatím skvělé. Dobře se k nám chová vedení, máme superpodmínky a je tady skvělá parta. Co víc si přát?“ usmál se Balšánek, nicméně něco si klub příští sezonu přát bude, a to postup do ČFL.

Díky pomoci města už finančně zase silnější, ale jde o to, aby o postup stáli i starší hráči, kteří třeba sami už ČFL ani hrát nechtějí. „Kladnu by třetí liga slušela, minimálně. Stadion a zázemí je na úrovni. Samozřejmě pro mne už by to bylo složité, ČFL je hodně náročná, ale všechno se dá zvládnout a my uděláme všechno pro to, aby se klub o postup úspěšně popral,“ slibuje veterán.

Ten vysledoval, že Kladno disponuje i pár nadějnými mladými borci. „Pár šikovných mladíků tady vážně hraje, i když by se to muselo do třetí ligy doplnit. Ale kdyby tady vyšší soutěž byla, třeba by to přilákalo do mládeže další šikovné kluky. Klub by se tím zase posunul,“ dodal Jakub Balšánek s tím, že v další sezoně v kádru zůstává.

SK Kladno – SK Štětí 5:0 (3:0). Branky: 9. Šíma, 23. Dostál, 28. Balšánek, 71. a 90. Šnobl.

Kladno: Pettík (46. Cimrman) – Borák (86. Čapek), Rendla, Noll (46. Javorek), Kolářský – Dostál, Balšánek, Slabý (46. Pospíšil), Procházka, Ježdík – Šíma (46. Šnobl).