Přestože i tentokrát hrálo domácí mužstvo vlastně opět „o šest bodů“, nedokázalo hostující Hřebeč (bez hvězdy Podaného) na svém hřišti porazit. Celý první poločas měl Český Brod mírnou převahu, leč neplodnou. Naopak hosté měli ve 28. minutě tutovku, kdy šel Myška sám na brankáře Fülöpa, ale mířil vedle.

Chvíli na to škrtl Dolejš o nohy unikajícího útočníka a dostal po právu už svou druhou červenou kartu v sezoně.

Obraz hry se rázem změnil a druhý poločas začal tlakem domácích, který využil Jančiga v 58. minutě střelou z hranice vápna. Jenže v 72. minutě po dlouhém hostí se v malém vápně nejlépe zorientoval Jakoubek, který střídal jen o pár minut dřív a srovnal. Domácí byli na nějakou dobu zmrazeni, v závěru zápasu přišel nápor Brodu, nicméně spíše křečovitý, a tak se body dělily.

„Byla to spíše kopaná, než fotbal. Měli jsme mírně herně navrch, ale místo toho, abychom po vstřeleném gólu soupeře dorazili, a šance na to byly, necháme si dát opět po nedůslednosti v obraně vyrovnávací a hloupý gól,“ litoval další bodové ztráty trenér domácího mužstva Zdeněk Šmejkal.

Naopak hřebečský trenér Vasil Boev byl rád, že jeho mužstvo vydřelo remízu. „Je těžké hrát tak dlouho v oslabení, ale zvládli jsme to. Oproti zápasu ve Slaném šel výkon o dvě stě procent nahoru, hráči se dobře posouvali, drželi organizaci hry a plnili, co jsme si řekli. Přineslo to ovoce,“ hodnotil Boev a svou zlatou ruku při střídání vyrovnávajícího Jakoubka zlehčoval. „Hlavně, že ten gól někdo dal,“ usmál se.

Manažer Štěpán Sádecký nezapomněl poděkovat vedení SK Kladno za uvolnění talentovaného Pavla Hrdličky na hostování, protože v SK zatím moc možností tahle letní posila z Teplic nedostala. „Jsem rád, že mezi oběma kluby jsou teď dobré vztahy,“ řekl Sádecký a Vasil Boev doplnil, že v první půlhodině se stoper trochu rozkoukával, ale pak hrál velmi dobře.

Český Brod – Hřebeč 1:1 (0:0). Branky: 58. Jančiga – 72. Jakoubek. Rozhodčí: Tichý. ČK: 34. Dolejš (Hřebeč).

Hřebeč: Vokoun - Melichar, Dolejš, Hanzlík, Hrdlička – Lukeš, Myška, V. Mentberger (65. Hajný), Hodosi – Lukič (84. Bíba), Bergmann (71. Jakoubek).