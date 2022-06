Domácí měli šance od začátku, ale do vedení šli hosté, když Herčík přihrál míč volnému Dohnanskému, ten trefil tyč a odražený míč dostal do sítě Furmánek.

Byls to poslední povedená slánská akce, zbytek duelu byl už v severočeské režii. Most vyrovnal už po dvou minutách Opluštilem, ale ještě hůř bylo hostům v 19. minutě, kdy Bíba zahrál zbytečně rukou, byl vyloučen a ještě se kopala penalta. V oslabení už Slaný neumělo vzdorovat, do poločasu dostalo celkem pět branek a až po přestávce se tým trochu srovnal.

"Utrpěli jsme těžkou porážku, ale máme i pozitiva. Do hry naskočil poprvé v základní sestavě mladý Herčík, pro kterého to tedy byl opravdu křest ohněm. S potěšením kvitujeme, že poločas po dlouhé pauze odehrál po vleklých zdravotních problémech Míra Mareš a po těžkém zranění se také do áčka vrátil Michal Beneš a odehrál více jak půlhodinu. Do hry dnes nezasáhli naopak Nádeníček se Zelenkou, kteří nejsou zcela fit," vysvětlil vedoucí týmu Slaného Milan Šúr, podle něhož byl problém hostů v dlouhém oslabení, které umocnilo velké vedro. Bíba má na jaře nepříliš lichotivou karetní bilanci, neboť v základu se objevil pouze pětkrát a v těchto pěti svých startech stihl nafasovat čtyři žluté a dvě červené karty!

Baník Most-Souš – SK Slaný 7:1 (5:1). Branky : 12. Opluštil, 20. (PK), 28. a 66. Kopta, 24. Glaser, 30, Popelka, 73. Matyáš – 10. Furmánek

Slaný: Sedlák – Bíba, Panocha, Hansl (58. Beneš), Vašák (38. Vimr) – Herčík, Pudil – Maroušek – Mareš M. (46. Baláž), Dohnanský (38. Kroutil) – Furmánek.