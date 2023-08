Dva góly v prvním poločase nasměrovaly fotbalisty SK Kladno ke druhé domácí výhře v sezoně. Hosté z Březové také předvedli pár hezkých věcí, ale celkově to bylo na body málo. Díky výsledku 4:1 dali Kladeňáci trochu zapomenou na debakl v Neratovicích a hlavně si poradili poprvé s opravdu neoblíbeným sokem, s nímž loni dvakrát prohráli a zatím ho v divizi porazili maximálně na penalty.

Kladno - Březová 4:1, u míče domácí Antonín Holub | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

„Po nepovedeném zápase v Neratovicích jsou to při nás důležité tři body. Kluci do toho šli s tímhle malým minusem, ale zvládli to,“ byl rád trenér Kladna František Douděra.

Diváci čekali na gól jen do začátku druhé minuty, kdy dostal pěkný míč do strany Houha a jeho centr našel hlavu poprvé v základu hrajícího Pospíšila. Ten zavěsil a Kladnu se hrálo dobře. Druhý gól připojil po půlhodině hry Šnobl, když po nacvičené standardce převzal míč od Folprechta, zmátl obránce a šikovně poslal míč k tyči.

Hosté byli rádi, že poločas přežili jen se dvěma inkasovanými góly. Po akci Kafky se Šnoblem je zachránilo břevno a při tutovce Pospíšila v poslední minutě všichni svatí, protože mladý domácí záložník mířil zblízka nad.

Po pauze ale začali lepší hosté. První šanci ještě nedali, ale pak Lattische sice Pettík vychytal, ale dorážející Chyla byl přesný – 2:1. Střelec gólu vzápětí mohl i srovnat, jenže nesmyslně přihrával a Pettík zachránil.

Hosté mohli litovat, protože Kladno se zvedlo, navíc trenéru Douděrovi vyšlo střídání. Čerstvého Šímu sice v první tutovce zastavil ofsajdový praporek, ale pak zblízka lízl Kafkův centr a tým zase uklidnil – 3:1.

Když následně Kravar úplně mimo míč shodil ve vápně Hampla a stejný borec z penalty nedal brankáři šanci, bylo o výsledku rozhodnuto.

„První půle měla být 4:0 a bylo by po zápase, ale šli jsme do dramatu, i o tom fotbal je a je to na něm to hezké,“ usmál se František Douděra, podle něhož přišlo trochu uspokojení ze stavu 2:0. „To je klasický vývoj, na druhou stranu soupeř nevyrovnal a na kdyby se nehraje. My jsme také v Neratovicích mohli vést 2:0 a nakonec jsme padli 0:3. S Březovou jsme včas znovu nastartovali,“ pokračoval trenér Kladna.

A posouvá se podle něj v létě nově složený tým dopředu? „Za mne určitě a mílovými kroky. Ale je to sport a kouzlit nejde. Před Neratovicemi jsme si říkali, že jsme u toho měsíc, a tedy pořád na začátku. Nicméně lidé na nás chodí, góly dáváme, tak se to snad posouvá,“ dodal František Douděra.

SK Kladno – Březová 4:1 (2:0). Branky: 2. Pospíšil, 32. Šnobl, 65. Šíma, 70. Hampl (PK) – 51. Chyla. Rozhodčí: Švorc. Diváků: 350.

Kladno: Pettík – Houha, Rendla, Hrubeš, Kolářský – Hampl (81. Blažek), Holub (81. Slabý), Folprecht, Pospíšil (60. Eichler) – Kafka (76. Pihrt) – Šnobl (60. Šíma).