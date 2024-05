Poté, co urvali první jarní výhru se Slaným, připojili fotbalisté Hřebče v divizi B hned úspěch číslo 2. Na umělce Brandýsa otočili výsledek na konečných 1:2 v jejich prospěch, když obě branky vstřelila zimní posila ze Slaného Lukáš Dolák. Brandýs dohrával bez dvou vyloučených hráčů.

Brankáři Hřebče Kabele (vlevo) a Zajíček - první vychytal výhru v Brandýse | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Po prvním poločase mohlo být skóre klidně 4:4, obě strany si totiž vytvářely spoustu šancí. Domácí brzy vedli dorážkou Doležala, jenže už ve 13. minutě zastavil Stross únik Štěpánka, a protože byl poslední, rozhodčí Zita ho vyloučil.

Domácí tým oslabení moc nevykolejilo, šance byly na obou stranách. Tu svou se štěstím proměnil Dolák, když jeho bodýlko chvíli před pauzou domácí obrana nešťastně tečovala – 1:1.

Dolák se trefil také brzy po přestávce, to už byla pěkná branka. Podaný ho našel svým proslulým krásným křížným pasem, Dolák výborně zpracoval a pak uklidil míč do sítě.

Zbytek zápasu už hosté hlavně ubojovali, přece jen odjeli do Brandýsa se spoustou absencí a někteří borci nebyli stoprocentně v pořádku. Poprvé v divizi dokonce naskočil Dan Dlouhý, hráč B mužstva hrajícího třetí třídu. A na place bojoval i manažer klubu Jozef Janík, přestože jeho kopačky podle zlých jazyků pamatují Sametovou revoluci…

Domácí v úplném závěru přišli ještě o jednoho vyloučeného hráče Hrčku.

„Když se podíváte na naši sestavu, je to dokonalý výsledek. Do poločasu tam bylo hodně šancí na obou stranách, ale když jsme dali druhý gól, už to byla válka a bránili jsme dobře. Šanci tam měl ještě Myška, ale že nedal nevadilo. Věřím, že takový výsledek i způsob, jakým jsme k němu došli, celou kabinu stmelí,“ řekl spokojený hrající trenér Miroslav Novák.

Vysekl poklonu také novému přírodnímu trávníku, který v Brandýse ještě na uvedení do provozu.

Brandýs n/L – Hřebeč 1:2 (1:1). Branky: 7. Doležal – 40. a 53. Dolák. Rozhodčí: Zita. ČK: 13. Stross, 93. Hrčka (oba B). Diváků: 150.

Hřebeč: Kabele – Dolejš, Novák, Podaný – Hajný (90. Janík), Myška, Prosek, M. Mentberger (80. Lukič), Nadri – Štěpánek, Dolák (75. Dlouhý).