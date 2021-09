Domácí začali velkým tlakem a úvodní minuty se odehrávaly výhradně před brankářem Sedlákem. Pak ale najednou přišel brejk trojice sláínských hráčů proti osamocenému obránci. Jenže Nádeníčkovu přihrávku obránce vystihl. Šanci měl ještě Vašák, jenže jeho první střelu z levé strany srazil bránící hráč a druhý Vašákův pokus vyrazil gólman domácích Pokorný na roh. Další důležitý zákrok si připsal Pokorný ve 22.min., když s námahou zlikvidoval dobře mířenou střelu Kouly. Ve 24.min., když upadl stoper domácích, šel na Pokorného zcela sám Maroušek, jenže střílel až příliš brzy a jeho bomba prosvištěla mimo. Vzápětí střílel na druhé straně nebezpečně střídající Bagou, ale teprve se zastřeloval a po chvíli předvedl, čím zaujal už v Kladně: stačí mu chvilka po vystřídání, aby udeřil. Tentokrát přesně zavřel zadní tyč a hlavou do sítě dostal centr, io když je o centimetry.

Dvě minuty na to už Louny vedly 2:0, neboť k míči, který prošel středem hřiště, se dostal Gajecký a střelou po zemi nedal Sedlákovi šanci.

Po přestávce šli Slaňáci na hřiště s odhodláním něco se zápasem udělat, jenže na rozdíl od první části si už žádnou šanci nevytvořili. Navíc se ještě dvakrát dokázal prosadit Gajecký a zapsal si tak hattrick. Obě branky mu ale skvěle připravili spoluhráči.

"Dnes jsme dostali v Lounech napráskáno a na měkkém hřišti za Ohří to našim borcům příliš nešlo. Můžeme jen litovat zahozených šancí za stavu 0:0 a pak to již šlo s námi z kopce. Posun směrem dolů v tabulce divize je pak zcela samozřejmý. Nyní jedeme do Chomutova, na krásný stadion, kde budeme hrát již v pátek od 18:30 a doufejme, že páteční termín pro nás bude lepší, než ten dnešní nedělní.

FK SEKO Louny – SK Slaný 4:0 (2:0). Branky: 31. Bagou, 33.,52.,73. Gajecký.

Slaný: Sedlák – Bíba, Jaráb, Hansl, Vašák – Maroušek, Mareš, Koula, Novotný (76.Hořejší) – Furmánek (76. Galbavý), Nádeníček (76. Zelenka). Druhý brankář byl Cílek.