Tohle se tedy hodně nepovedlo. Fotbalové Kladno sice v divizi překonalo sérii neúspěchů, ale výhra 2:1 nad Štětím se zapíše do klubové historie černým písmem. Rozhodující branka Zdeňka Folprechta z 88. minuty totiž neměla s největší pravděpodobností platit. Sám bývalý ligový borec, který se navíc pohybuje i na platformě komentátora fotbalového dění, přiznal, že se za tuhle branku stydí.

SK Kladno - SK Štětí 2:1 / Divize sk. B / 21. 10. 2023. Původně byla radost Zdeňka Folprechta veliká, ale teď se za svůj gól stydí. de | Foto: Bohumil Kučera

Běžela 88. minuta zápasu Kladno Štětí a domácí za stavu 1:1 marně dobývali bránu dobře bránících hostů. Pak se povedla dorážka Zdeňku Folprechtovi, ale zadák Štětí ji z brankové čáry vykopl. Jenže rozhodčí Linhart se podíval na kolegu na lejně a oba muži rozhodli jasně - gól. Marně hosté protestovali, marně se zlobili, přemlouvali.

Gól platil a zloba hrajícího kouče Michala Obrtlíka byla marná. „Myslím si, že z videa je jasně vidět, že míč prostě brankovou čáru nepřešel. Kladno by jinak gól asi nedalo. Bylo to hrubé a vědomé ovlivnění zápasu. Rozhodčí mají něco za sebou a jsou kvalitní. Nechápu, proč to pak odmávají a odpískají. Proč to udělali? Musí si sáhnout do svědomí. Kladnu gratuluji k vítězství, ale druhý gól prostě neměl platit,“ řekl Deníku Obrtlík a litoval hlavně mladých kluků, že museli takhle "vystřízlivět".

Sám Zdeněk Folprecht tak nakonec svou první branku za Kladno neslavil. A na na sociální síti X (dříve twitter) reagoval na video své branky, kterou tam umístil Lukáš Pečeně. "Hned mi to rozhodnutí přišlo divný. Ale byl jsem kolmo k bráně, takže 100% jistej jsem si nebyl. Ptal jsem se pak kluků ze Štětí a ti mi říkali, že určitě nebyl. Takže jsem jim řekl, že mě to mrzí a že se za tu výhru stydím. V šatně jsem viděl video s styděl se ještě víc," přiznal sportovně Folprecht.

Mnozí ale jemu i jeho kladenským spoluhráčům vyčítají, že výrok rozhodčího nezkusili opravit, prostě přiznat, že gól nebyl. A přičítají to tomu, že Kladno vyhlásilo jasný boj o postup a v jeho zákulisí se objevuje bývalý rozhodčí a také táta jednoho z hráčů Kladna Karel Hrubeš. A také manažer Michal Dyml známý třeba z Ostravy či Žižkova.

Výčitky k personám Kladna, zatím druhému týmu tabulky, měl dosud jen Brandýs nad Labem, který prohrál v největším středočeském městě dvěma góly z ofsajdů a dokončil duel bez vyloučeného Davida Folwarcznyho. Někdejší ligový hráč si na síti X také do gólu proti Štětí rýpl. "Když se vám tam stará o rozhodčí Karel Hrubeš a máte tam Dymla, tak se není čemu divit," napsal.

Podobně nesmyslný verdikt, o jaký se v Kladně při divizním střetnutí postarali rozhodčí Linhart, Jirák a Barcuch, se nedávno postaral sudí Paták při zápase ČFL mezi pražskou Admirou a béčkem Českých Budějovic. Jím nařízená penalta rozdmýchala emoce v celém fanouškovském táboře a gól Kladna bude mít zřejmě stejný osud.