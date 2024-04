Slavil třicáté narozeny a oslavil je gólem do sítě Švermova. A protože aktuálně hráč…

„Vývoj byl divoký. Konečně jsme vedli, dokonce dvakrát, ale nedotáhli jsme to a nakonec jsme vůbec rádi, že máme aspoň bod,“ hodnotil po utkání Novák. Bere tedy první jarní bod po čtyřech porážkách pozitivně?

„Pozitivní to není. Je to aspoň něco, ale v naší situaci je to málo,“ mrzelo trenéra Hřebče.

Ta přitom byla motivovaná urvat první jarní vítězství a vykročila za ním v úvodu velmi dobře. V prvních dvaceti minutách hry byli domácí fotbalisté lepší a hrozili ze standardních situací a střel z dálky. Jedna z nich nakonec vedla i k prvnímu gólu. Gólman Meteoru vyrazil dalekonosnou ránu, Nadri dobře dobíhal situaci a dal míč pod sebe na skórujícího Martina Myšku.

„Do gólu jsme byli jednoznačně lepší a pak jsme paradoxně začali poločas bránit,“ ohlédl se za úvodní půlí Novák.

Do přestávky Hřebečtí svoje vedení ještě uhájili, krátce po výkopu druhého poločasu už ale inkasovali. K odraženému balonu z vápna se dostal Adam Zelenka a vše propálil. Domácí si v 68. minutě vzali vedení zpět, když utekl hostující obraně Tomáš Lukič a překonal hostujícího gólmana Tomu.

Jenže závěr Hřebči nevyšel. Už po dvou minutách po centru ze strany dorazil balon do sítě Serhii Derkach a v samém závěru otočil vývoj střídající Martin Hendrych, když domácí nedokázali odkopnout míč z vlastní šestnáctky.

S Hřebčí to v tu chvíli nevypadalo vůbec dobře, jenže slovo si vzal hrající trenér Novák, který nastoupil do zápasu v 79. minutě. V nastavení si pohotově sebral odražený balon a levačkou se z vápna trefil k tyči. Tím zařídil svému týmu první jarní bod do tabulky.

„Zlepšení je určitě aspoň v náladě, není tam poraženecká nálada. Smůla je, že se nám hned ve druhé minutě zranil další hráč (Tomáš Novák). Nastoupili ale zase jiní, kteří mě svým výkonem překvapili,“ hodnotil Novák po utkání.

Jeho tým, který se nachází na 10. místě tabulky, čeká příští víkend souboj s dalším pražským týmem. Hřebeč se na půdě Admiry B představí v neděli od 14 hodin.