Fotbalisté Kladna zvládli poslední přípravný duel před startem jarní části divize a na hřišti v Kolči zvítězili nad Pěnčínem 3:2. Svěřenci trenéra Zdeňka Haška si pomohli v úvodu obou poločasů gólem, ale pokaždé když odskočili o dvě branky, rychle od účastníka libereckého krajského přeboru inkasovali. „Očekával bych, že utkání dovedeme do vítězného konce s větším klidem a vyhrajeme třeba o dva góly,“ hodnotil kladenský kouč.

SK Kladno (v modrém) se v rámci přípravy utkal i s béčkem Teplic. Tomu podlehl 1:3. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

„Hráči by pak věděli, že klid na míči a v zakončení je dovedou k pohodovému vítězství. Měli jsme další příležitosti na branky, ale bohužel jsme je nevyžili. Nejsem ale zklamaný,“ hodnotil Hašek bezprostředně po posledním přípravném zápase.

„Hráče zatím poznáváme, nutíme jim hru, na kterou třeba nebyli zvyklí. Je to hodně o komunikaci a to se zlepšuje. Jsem spokojený,“ doplnil trenér, který přebral mužstvo během zimní přestávky.

Kladno si pro generálku před startem jara připravilo souboj s Pěnčínem, který vede tabulku krajského přeboru v Libereckém kraji. Nehrálo se ovšem v Kladně na hřišti SK, ale v Kolči, aby si hráči mohli před začátkem soutěže vyzkoušet přírodní trávu.

„Chtěl bych poděkovat Kolči, že jsme to mohli odehrát na přírodní trávě. To bylo pro hráče důležité, abychom viděli rozdíl pohybu na trávě a umělce. Nerovnosti zkraje soutěže budou na všech hřištích, takže se tomu musí uzpůsobit hra,“ vysvětloval Hašek.

Jeho svěřenci odskočili do vedení už zkraje zápasu a ještě v první půli přidali druhou branku. Na tu ale soupeř rychle odpověděl, takže do kabin se odcházelo za stavu 2:1. I v úvodu druhé půle pak přišlo Kladno s rychlým gólem.

„Určitě to takhle člověk neplánuje, ale chce, aby hráči hráli aktivně od začátku. Je to dobře. Když se povede vstup do poločasů a vstřelí se branka, tak je to vždycky dobré,“ chválil domácí trenér dobré vstupy do poločasů.

Zdroj: Youtube

Méně spokojený byl ale s rychlou odpovědí soupeře, která přišla jak po druhém, tak po třetím kladenském gólu. „To je taková nekoncentrovanost, člověk si myslí, že už se nic nemůže stát. Jsou tam malé chybičky, které se kumulují. Je to celá mozaika chyb. Neudělali jsme chybu, že bych mohl říct, že jsme kvůli nějakému hráči dostali gól. Vždycky je to mozaika chyb a dalo se tomu zabránit. Musíme to eliminovat, musí se to stávat co nejméně často,“ hodnotil Hašek.

Vítězství na závěr přípravy si pochopitelně cení. „Měli jsme dobré pasáže a někdy jsme z toho vypadli. U divizního mužstva, jako máme my, se to ale prostě stává. Dovedli jsme to do vítězného konce, což je pro hlavu důležité. Hráči vědí, že když budou hrát, jak jsme si řekli, tak je to posune k vítězství,“ uvedl kladenský trenér.

Jeho svěřenci vstoupí zpátky do divize B v sobotu 9. března, kdy doma přivítají Neratovice-Byškovice. Ve zbytku jara se pak pokusí vydrápat ze čtvrtého místa a v ideálním případě i svrhnout vedoucí Chomutov. Dvanáctibodová propast se už ale zdá nepřekonatelná.

„Vstoupíme do toho s tím, že chceme první zápas vyhrát. Chceme být pohybliví, chceme být agresivní. Hrajeme na domácím hřišti, kde budeme chtít být hodně na míči a hrát jednoduchý a poctivý fotbal,“ vyhlásil Hašek před návratem do soutěžního tempa.