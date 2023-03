FOTO, VIDEO: Parádní jarní premiéra - pět gólů pro pět kladenských fanoušků!

Ráno nevyspávali, jarní start divize si nechtěli nechat uniknout, přestože jejich „Kladýnko„ nehrálo doma. Do Štětí nakonec dorazila pětice fanoušků Středočechů a po utkání byla nadšená. Fotbalisté jako by chtěli potěšit každého z nich speciálně věnovaným gólem, do sítě domácího gólmana Sailera totiž nasázeli pět branek. Kladno jarní premiéru zvládlo, po výhře 5:0 si hráči užili se svými věrnými fandy kontaktní děkovačku.

Štětí - Kladno | Video: Deník/František Bílek

S po celý duel chorály pějící pěticí si plácnul i trenér Jan Procházka, před novináři pak s kamennou tváří přiznal, že jeho tým byl v prvním poločase trošku nervózní. „My nevěděli, co od toho čekat. Navíc pak měli domácí po našich chybičkách dvě tři dobré šance. Naštěstí jsme je přežili." Co se dělo o poločase? Do druhé půle nastoupilo úplně jiné Kladno a hned z první vážnější akce dal kapitán Holub úvodní branku střetnutí. „Řekli jsme si, že první poločas nemůžeme opakovat. Nakonec jsme to zvládli s přehledem, domácím jsme nedali šanci," řekl Procházka. Klíčem ke kladenskému úspěchu byla i trpělivost. Hostující trenér nepanikařil, o půli nesáhl ke střídání. Víra v základní jedenáctku, kterou postavil do utkání, se mu oplatila. Zkušení hráči si vzali jeho poločasová slova k srdci. Například Holub předváděl, proč je pro svůj tým platný. A není divu, že právě on otevřel skóre. Šéf SK Kladno Petr Brabec před startem jara: áčko zaútočí, dorost hájí ligu Kdo čekal, že Štětí po inkasované brance zapne a vrhne se do útočení, byl zklamaný. Tempo hry i nadále určovali Středočeši. Chvíli po úvodním gólu zahodil obrovskou příležitost Pihrt, když zblízka trefil jen břevno prázdné štětské branky. Naštěstí za pár minut dal druhou branku Šíma. A přestože se domácí rozčilovali, že jí předcházela ruka, platila. Pak už Kladno „házelo", Štěstí naprosto opadlo. Pět vstřelených branek zcela vyjadřuje dění na hřišti ve druhé půli. Kromě Holuba zaslouží velkou pochvalu i Šíma, po obrátce hrála dobře celá středová řada. Domácí premiéru obstará za týden souboj s Neratovicemi, hrát se bude v sobotu od 10.15 hodin.

