Před sezonou přicházel Zdeněk Folprecht do divizního Kladna jako velká posila se zkušenostmi z první ligy i ze zahraničí. V SK se ale nakonec po podzimu rozloučil. Kvůli nabitému programu a očekávání narození třetího potomka bude hrát pro radost krajský přebor za nedaleké Tuchlovice. „Jeho rozhodnutí samozřejmě respektujeme. Nemá cenu teď řešit, jak velká ztráta to je,“ říká k Folprechtově odchodu kladenský kouč František Douděra.

Příprava v Olovnici: Velvary (v modrém) přehrály Kladno 4:3. Zdeněk Folprecht | Foto: David Klier

„Poslední tři týdny už toho bylo moc, časově jsem nestíhal, tak jsem usoudil, že bude lepší se dohodnout na mém konci. Zapojil jsem se do několika dalších projektů a nestíhal jsem trénovat. Už takhle jsem měl od klubu úlevy, že jsem chodil jen na dva tréninky plus zápas. Kluci trénovali čtyřikrát. Bylo to už na sílu, v lednu se mi narodí třetí dítě, takže jsem cítil, že to chce změnu,“ vysvětlil Folprecht v rozhovoru pro server eFotbal.cz.

Divizní SK Kladno tak přichází o nejzářnější předsezonní posilu. Bývalý hráč Sparty, Liberce, Zlína nebo Příbrami zasáhl během podzimu do osmi zápasů, ve kterých odkopal 665 minut. Za tu dobu zapsal jeden gól a obdržel dvě žluté karty. Dál už svoje statistiky v divizi nerozšíří, naopak bude sbírat minuty o soutěž níž ve středočeském krajském přeboru.

„Folpy přišel jako jméno a táhnul i diváky, protože to je hráč, který divizi jednoznačně převyšuje. Jeho rozhodnutí přišlo na základě toho, že nestíhal tréninky. Měl toho hodně, podcasty se mu rozjely, do toho dělá experta v televizi,“ popisuje Douděra.

Folprecht potvrdil konec v Kladně, jde do Tuchlovic

„Takových hráčů po Česku moc neběhá. Na druhou stranu odehrál jen osm zápasů, takže jsme ho stejně neměli k dispozici celou sezonu. Budeme si s tím muset přirozeně poradit. S ním jsme zápasy vyhráli i prohráli, to samé bez něj. Jeho rozhodnutí respektujeme,“ dodává trenér kladenského SK.

Zatímco na jedné straně tedy převládá mrzení z konce zkušeného borce, na straně druhé panuje velká radost ze zisku obrovské posily.

„Je to přestupová bomba. Já, kabina i příznivci z celého okolí jsme natěšení. Pro mě jako trenéra je čest, že si vybral návrat ke kořenům, že ho budu moct trénovat a ukázat mu cestu mezi amatéry,“ neskrývá svoji radost tuchlovický kouč Miroslav Supáček.

Když nikdo nechce být druhý, budeme do jara my! smál se Supáček

„Určitě to bude velký přínos pro celý tým. Máme spoustu kvalitních hráčů, výsledkově se nám letos dařilo, ale máme dlouhodobě problém s větším počtem zranění, takže doufám, že rychle zapadne do týmu a pomůže nám v jarní části sezony,“ přidává zkušený útočník Tuchlovic Ivan Baratynskyy.

Celek, který skončil po polovině sezony v krajském přeboru druhý za suverénním Milínem může i díky Folprechtově příchodu pomýšlet v jarní části na udržení skvělého umístění. Vedle někdejšího prvoligového fotbalisty se navíc budou moci dál zlepšovat i místní mladí hráči.

„Ten Milín ještě proženeme!“ vyhlásil na Facebooku sebevědomě bývalý hráč Kladna, který nyní nastupuje za Tuchlovice, Marek Tóth.

To v kabině SK vládne pochopitelně zklamání. Hráči, kteří pomýšleli na útok na postup do ČFL se těšili na souhru s dvaatřicetiletým záložníkem, ale někteří se ani nedočkali.

Kladno nepřekvapilo, na Újezdu zase prohrálo. Chomutov pomalu slaví

„Brzký konec mě mrzí. Dlouho jsme se bavili, že by bylo fajn, kdybychom si spolu zahráli a vykopali na Kladně ČFL. Bohužel jsem si přetrhl lýtkový sval hned na prvním tréninku a on teď skončil, takže se nám to nepoštěstilo. Myslím, že v rozhodování hrál roli i nepovedený půlrok,“ říká k Folprechtově konci kladenský David Čížek.

Jak zmiňuje, Kladno ani s velkou posilou a řadou změn nedokázalo potvrdit vysoké ambice. Během podzimní části posbíralo 27 bodů a na čtvrtém místě tabulky ztrácí na vedoucí Chomutov už dvanáct bodů.

„Jeho rozhodnutí chápu. Je časově dost vytížený, navíc se mu brzy narodí třetí dítě. Teď si zahraje opět tam, kde s fotbalem začínal,“ dodává k Folprechtově konci v klubu Čížek.