Ke konci poločasu sice hosté zahrozili šikovným Mešičem, jenž následně kopal čtyři nebezpečné rohy, ale v nastavení hostující gólman Vondrka podaroval domácí druhou brankou. Na centr Boráka šel pozdě a vyrazil ho jen k Ježdíkovi, který merunu uklidil do sítě. „Byly tam sice menší chybičky a nedostatky, ale celkově jsme odehráli dobrý poločas,“ byl rád domácí trenér Jan Procházka.

Jenže jeho tým se nechal náskokem moc ukolébat a ve druhém poločase se hra otočila. Štětí klidně mohlo utkání otočit ve svůj prospěch, naštěstí pro domácí jeho hráči tutové šance nebyli schopni poslat mezi tři tyče. Nejblíž brance byli Janovský a pak dvakrát Alberovský, ale jak bylo řečeno, brankář Pettík ani nemusel zasahovat.

Na téměř nový zimní stadion dostane Kladno od NSA 138 milionů

Domácí sice také občas hrozili, ale v největší šanci Kolářský po rohu těsně přestřelil. A když podběhl brankář Pettík centr a Mešič jen nastřelil jeho padající tělo, tak domácí soupeře dorazili. Po brejku našel Říha Pospíšila, a ten z první perfektně šanci využil – 3:0.

„Ta druhá půlka byla jalová,“ uznal Jan Procházka. „Byli jsme všude druzí a soupeř měl šance. Netuším, čím to bylo, každopádně naštěstí soupeř vypracované šance nevyužil a pro nás je to cenná nula. Navíc jsme přidali ještě gól, takže ve finále jsme spokojeni s tím, jak jsme sezonu odstartovali,“ zhodnotil kouč Kladna a dodal, že mužstvo se dál musí zlepšovat - je v čem.

V neděli hraje Kladno znovu, ale dorost. Soupeř je parádní, Slavia Praha, kladenští kluci zvou na zápas v krátkém videu.

Postupně se také plní soupiska, i když pár hráčů ještě hrát nemohlo, hlavně útočníci Šnobl, Šíma nebo Jeslínek. „Kluci se snad dají co nejdřív dohromady, alespoň většina z nich,“ doufá Procházka, jehož tým nyní čeká výjezd do Neratovic. Tam se Kladnu historicky nedaří, může podle trenéra bilanci zlomit? „Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát, ale musíme tomu dát hodně poctivé práce a nasazení. Uvidíme, co se tam stane,“ uzavřel spokojený Jan Procházka.

SK Kladno – Štětí 3:0 (2:0). Branky: 29. Kafka, 45. Ježdík, 90. Pospíšil. Rozhodčí: Vojáček: Diváků: 270.

Kladno: Pettík – Borák (68. Růžička), Rendla, Pechr, Kolářský – Balšánek – Blažek (68. Říha), Holub (83. Pospíšil), Ježdík (68. Dostál) – Procházka – Kafka (88. Abrham).

Kam o víkendu za fotbalem na Kladensku: začínají mistráky