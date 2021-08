/FOTOGALERIE/ Čtyři roky vedl Jan Pejša SK Kladno, pokaždé to bylo v divizi. Z té se ještě v roce 2010 prvoligový klub marně snaží prokousat výš, v posledních dvou ročnících pak jeho šance nebyly nejlepší i v případě dohrání sezony. Možná proto v červenci přišla nečekaná změna. Vedení nahradilo Jana Pejšu novým trenérem, teprve pětatřicetiletým Slovákem Dušanem Binderem. Ten ho povede i do prvního mistrovského utkání, které Kladno sehraje v sobotu 31. července doma proti Březové.

SK Kladno - FK Králův Dvůr 2:0, přátelské přípravné utkání 24.7. 2021 | Foto: Bohumil Kučera

Slovák Binder s vedení mužských klubů nemá skoro žádnou zkušenost, mnohem více vedl mládež v Admiře a Dukle Praha. V minulosti se zapojil na dva roky do velkého projektu slavného Manchesteru City v obřím čínském městě Šanghaji. Teď se pokusí dostat Kladno aspoň do ČFL, kam by se po finanční konsolidaci chtělo dostat. "Postup nemohu slibovat, ale chci, aby bylo o první chvíle cítit, že se chceme poprat o co nejlepší výsledek," prohlásil na úvod angažmá Dušan Binder.