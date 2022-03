Pro nového kouče to byla premiéra na lavičce Kladna. V té se mu povedlo nastavit tým dobře v obraně, kde podle jeho slov nepustili hosté domácí ani k jedné velké šanci. Což je fajn pro nové tváře defenzivy brankáře Pettíka a stopera Rendlu, ale i ostatní borce.

V útoku však sami také žádnou tutovku neměli. Spíše dost nadějných akcí a také hodně rohových kopů a dalších centrů. Dvakrát byl v nadějné pozici Šnobl ale domácí ho dobře bránili, jednou také Borák.

Doksy si plácly s Galbavým, na uvítanou připravil čtyři góly

Po přestávce domácí víc hru srovnali a zápas spěl z plichtě. „Oba týmy jsou tři body od sebe, takže to bylo vyrovnané. Je pravda, že po přestávce už jsme tolik šancí neměli,“ uznal Jan Procházka, který sáhl nečekaně k jedinému střídání, když osamoceného útočníka Šnobla nahradil středopolař Říha. "Nahoru se vysunul Dominik Šíma a další změny jsme neudělali. Zápas byl na vážkách a my to toho nechtěli moc sahat," vysvětlil trenér.

Příští týden se Kladno poprvé představí doma a hned proti jednomu z největších adeptů na postup – Neratovicím. Hrát se bude v sobotu od 10:15 hodin.

Březová – Kladno 0:0. Rozhodčí: Fencl. Diváků: 120.

Kladno: Pettík – Kolářský, Rendla, Javorek, Ježdík – Borák, Holub, Balšánek, Čížek - Šíma – Šnobl (61. Říha).