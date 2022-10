„Potřebovali jsme střeleckou smůlu protrhnout, a když dal Javor první branku, tak to asi z kluků spadlo,“ mínil tentokrát hodně spokojený trenér Kladna Jan Procházka.

Narážel na úvodní zásah Javorka, který šel po průnikové přihrávce sám na brankáře Brožka a nezaváhal. Ostravský odchovanec, který je v Kladně už čtvrtou sezonu, se podílel také na další brance Pihrta, jemuž poslal perfektní centr a navrátilec do klubu ukázal střelou z první, že ne nadarmo platil ještě nedávno v Plzni za velký talent.

Kdyby Javorek proměnil ještě jeden gólový únik, už by to pro něj byl poločas snů, ale tam už byl úspěšnější Brožek.

Ještě jednu bitvu tahle dvojka rozehrála po hodině hry. V době, kdy Libiš trochu přidala a po změně stran i díky třem střídáním získala aktivitu, tak našel Balšánek ze standardky úplně volného Javorka, jehož hlavičku sice Brožek skvěle chytil, ale zdálo se, že za čarou, což také Javorek vehementně ukazoval. „Asistent rozhodčího to měl zakryté, ale hlavní gól naštěstí viděl, možná pomohla i jasná reakce našich kluků, kteří se radovali z gólu,“ uvažoval nahlas Jan Procházka.

Jeho tým pak další ještě jednu branku. Postarali se o ni střídající borci - Šnobl pěkně našel Šímu, ten si míč mazácky pustil na prsa a uklidil na místo určení.

„Po přestávce jsme nechali domácí trochu hrát, ale to byl záměr. Nakonec jsme dali čtyři góly, ale mohlo jich být i víc, byly tam tyčky i břevno. Nicméně jsme rádi, že jsme se vrátili na vítěznou vlnu, kluci odehráli dobrý zápas. Snad nám to vydrží co nejdéle,“ dodal Jan Procházka.

Libiš – SK Kladno 0:4 (0:2). Branky: 26. a 66. Javorek, 38. Pihrt, 86. Šíma. Rozhodčí: Vnuk. Diváků: 85.

Kladno: Pettík – Borák, Pechr, Kolářský, Růžička – Pihrt (85. Pospíšil), Balšánek, Holub (62. Šíma), Procházka, Ježdík (62. Blažek) – Javorek (75. Šnobl).