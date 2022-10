Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Do poločasu si oba celky vyčítaly neproměněné velké šance. První měli hosté, ale hlavičku mířící do sítě také hlavou odvrátil na čáře stoper Pechr. Kladno si šanci herně nevytvořili, přesto měl v týmu debutující Pihrt hned dvě. Do první ho vyslal chybující hráčů Chomutova a byla tutová, jenže kladenský odchovanec v brně hostů Švejda zasáhl bravurně. Následně Kubíka hodně lacino obral u brankové čáry o míč opět Pihrt, ale z úhlu se pokusil překvapit střelou a ta mu nesedla. „U té první šance to bylo po závaru a myslel jsem to jinak než jsem to udělal. U té druhé jsem měl za sebou asi padesátimetrový sprint a pak už jsem spíš zavřel oči,“ mrzelo mladého borce.

Kam za fotbalem na Kladensku: Kladno potřebuje přehrát Chomutov

Také ve druhé části si vytvořil největší možnosti Pihrt. Jenže hezkou ránu z trestného kopu tečoval vedle hráč ve zdi a po krásném slalomu vyběhl včas Švejda a Pihrt ho nestihl přeskočit.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Kladno se celý poločas tlačilo úporně za výhrou, Chomutovu s neuvěřitelným sedmačtyřicetiletý Patrikem Gedeonem toho moc nedovolilo, ale velké šance si také nepřipravilo a v souboji o čelo divizní tabulky tak ztratilo další body.

„Podle mne jsme ztratili body, zápas jsme měli vyhrát,“ měl jasno Pihrt a zkusil porovnat úrovně ČFL a divize. „My chceme hrát fotbal a ten se dá hrát všude. Soupeř ho moc hrát nechtěl… Nějaký skok mezi soutěžemi asi je, ale nebylo to tak dramatické. Já se snažil klukům pomoci jak to šlo, bohužel se to dnes nepovedlo,“ litoval prvního utkání v kladenském dresu, kde toho hodně odkopal jeho táta Ivo, Lukáš Pihrt. A dodal, že s koncovkou se jeho tým nakonec vypořádá. „Chce to dát jeden gól a pak se to zlomí.“

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

SK Kladno – FC Chomutov 0:0. Rozhodčí: Smitka – Schveinert, Šálková. Diváků: 250.

Kladno: Pettík – Borák, Pechr, Kolářský, Růžička – Pihrt, Holub, Balšánek, Ježdík (65. Šíma) – Procházka – Javorek.