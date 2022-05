Do poločasu si diváci moc vzruchu neužili. Obrannou konzervu sice občas otevřel hbitý dostál, ale v nejnadějnější akci zbytečně hledal obsazeného Šímu. Podobně si už předtím vedl Říha, a protože ani hosté při dvou nadějných protiakcích netrefili branku mladého Cimrmana, rozhodl až druhý poločas, do něhož už kouč Jan Procházka poslal ofenzivního Čížka.

Jenže dlouho nečekaně psali útočné noty utkání spíš hosté, který se osmělili a Kladnu docela zatápěli.

Karta se začala obracet až dvacet minut před koncem, když trenér Procházka poslal na plac mladé Šnobla se Slabým. Velkou šanci propásl Dostál, pak hosté odolali při několika závarech.

Jenže tlak domácím dlouho nevydržel a nepřišel ani v závěrečných minutách, které Západočeši uhráli v klidu daleko od svojí branky.

Když v poslední minutě sjela hlavička stoperu Rendlovi, zápas skončil plichtou, která víc pomůže hostům.

„Do takového bloku nám to prostě nejde. Soupeř zaleze a my … nevím, co říci,“ soukal ze sebe zklamaný Dominik Šíma. „Moc šancí jsme ani neměli, vždycky nám po průnikové přihrávce chyběl krok a centry jsme také nedávali přesné. A strašně málo střílíme, podle mne jsme to zpoza vápna nezkusili ani jednou,“ kroutil hlavou.

I jeho mrzí, že se silnými soky hraje jeho tým vyrovnané partie a slabší neporazí. Pokud bude chtít v příští sezoně postoupit, musí tohle změnit.

SK Kladno – Ostrov 0:0.

Kladno: Cimrman – Borák, Rendla, Javorek, Ježdík – Balšánek – Říha (46. Čížek), Holub, Dostál – Jeslínek (67. Šnobl), Šíma (67. Slabý).