Výkon to zdaleka nebyl optimální, vokovická Aritma našla v kladenské obraně hodně skulin, ale neproměňovala šance. Zejména Míka neměl den a vše umocnil plácnutím do nového transparentu kladenských Ultras, kteří mu dali pořádnou sodovku.

Platí, že oba celky měly vzadu problémy, Aritma také. V první půli navíc po faulu na Javorka čelila pokutovému kopu, který Říha proměnil a poslal Kladno do vedení.

Zápas se ale lámal po pauze. Nejprve hosté (hrál za ně ex-kladenský Stříška) Junkem vyrovnali, ale vzápětí předvedl krásnou akci Pospíšil, prošel přes tři obránce a zavěsil – 2:1. „Tohle zápas rozhodlo, že se kluci po vyrovnání nelekli,“ souhlasil Dušan Binder.

Ale nemuselo, hosté ještě šance měli a to i za stavu 3:1, který se zrodil po pěkné narážečce Donáta a na Šnobla, po níž nadějný kanonýr pěkně prostřelil Starečka. Na druhé straně si mladý gólman Bičiště sice občas hrál s nervy fanoušků riskantními rozehrami, ale také toho dost chytil a náskok udržel.

Nakonec to mohlo být 4:1, když po faulu na Kolářského kopalo Kladno další penaltu. Říha ji ale poslal do tyčky a zřejmě Dejčmar v dorážce mířil do tyčky druhé. Ani tahle cinkaná však už nic nezměnila na prvním triumfu Kladna.

„Snad jsme trochu odčinili ty Domažlice, za které se fanouškům omlouváme a věřím, že na dnešní výkon navážeme výhrou v Brandýse. Ještě musíme ale snížit počet chyb a mít lepší klid na míči, což nám proti Aritmě v první části chybělo,“ řekl jinak spokojený trenér Kladna Dušan Binder, kterému pořád ještě dost hráčů scházelo, ale má dobré zprávy: „Po dlouhé době by se měl do plného tréninku vrátit Hanzlík, zlehka začne i Pechr. Čížek chyběl kvůli důležité služební cestě,“ dodal Dušan Binder s tím, že Šátek je naopak vyřazen na celý rok a Kladno se tak ještě ohlíží po dalších posilách.

Kladno – Aritma Praha 3:1 (1:0). Branky: 26. Říha (pk), 51. Pospíšil, 66. Šnobl – 49. Junek. Rozhodčí: Stieber. Diváků: 250.



Kladno: Bičiště – Ježdík (76. Dejčmar), Javorek, Noll, Kolářský – Růžička, Holub, Říha – Procházka (46. Donát), Šnobl, Pospíšil (85. Jančí).