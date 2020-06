"V přípravě nám to jde," usmál se asistent kouče Tomáš Procházka.

Kladno naráželo od začátku zápasu na dobře organizovaný blok Českého lva-Unionu, ale má aktuálně dostatek kreativity, aby ho překonalo. Jako první se to povedlo ze strany Čížkovi, který po typickém průniku zamířil o tyč do brány. Poté dostal přihrávku za obranu Šnobl a mladík se trefil i ve třetím zápase jara. Navázal na něj i další mladý hráč Vladimír Procházka, který se trefil dokonce dvakrát.



Do přestávky zvýšil na 0:3 dorážkou a po pauze Berounu nevyšla ofsajdová past, na branku šli sami Čížek s Procházkou a první jmenovaný druhému předložil dokonale - 0:4.

"Nemůžeme to přeceňovat, dobré výsledky budeme potřebovat hlavně v soutěži. Ale hrajeme zatím dobře," dodal Tomáš Procházka.