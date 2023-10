Do pořádného bahna zabředlo po nadějném úvodu sezony fotbalové SK Kladno. Ani počtvrté řadě v divizní skupině B nevyhrálo, v Ostrově dokonce nezískalo po porážce 1:2 ani bod. Mužstvo je v krizi a plány na postup už mají při devítibodové ztrátě na vedoucí Chomutov a veliké trhliny, byť je soutěž teprve ve své čtvrtině.

Lavička SK Kladno ztratila optimismus, týmu se vůbec nedaří. Spokojen není ani hlavní kouč František Douděra. | Foto: Bohumil Kučera

Kladenský trenér František Douděra nemá beky, a tak musel improvizovat. Na kraj nasadil stopera Hrubeše, jenž tam hrával a na pozici stopera vsadil na zkušeného tvůrce hry Antonína Holuba. Nebyl to dobrý tah. Ikona kladenského klubu měla prsty v první brance Ostrova a při druhé vyrobila jasnou penaltu, z níž padla rozhodující branka.

Jinak byl zápas vyrovnaný a rozhodla produktivita. Kladno bylo do půle aktivnější, jenže rány Hrubeše nebo Eichlera a zakončení Hampla po pěkné kombinaci Folprechta s Houhou za gólmanem Tichotou neskončily.

Pak přišla 43. minuta. Hostům se zranil Pospíšil, ležel na trávníku, ale jeho tým pokračoval v nadějném brejku, přestože domácí žádali zakopnutí míče. Kladno brejk zkazilo, míč vzali domácí, také ho nezakopli a dali první gól do šatny.

Lídra se Slaňáci lekli, v Chomutově začali hrát až po třetím gólu ve své síti

Kladenští byli naštvaní, ale mohli být hlavně na sebe, každopádně incident pak provázel i sporné chvíle ve druhé části. V ní měl velkou šanci na vyrovnání Eichler, jenže trefil jen Tichotu (55.) a Kladno muselo dobývat dál. Povedlo se mu to v 67. minutě, kdy střelec posledních zápasů Houha, jenž jako jeden z mála hráčů kope ve fazoně, po důrazném souboji s domácím hráčem získal metr náskoku a využil ho – 1:1.

Jenže po chvíli přišel zmíněný faul Holuba, penalta a Ostrov slavil, protože Kladenští ve zbytku zápasu už nenašli žádnou odpověď.

„Těžko k tomu něco říci, protože jsme jeli do Ostrova jednoznačně vyhrát a nevezeme ani bod, které jsme doteď získávali,“ byl zklamán trenér Kladna František Douděra, který sám vidí, že mužstvo v pohodě není. „Na rovinu: dopředu jsme teď marní, nedáme gól z ničeho. Přitom dvě tři super střely jsme měli, ale z toho musí být gól. Soupeř pak nějakého góla dá a my to už nezlomíme, ani si nic nevytvoříme,“ zlobí se kouč.

Hostouň dobyla gólem Fotra pevnost klokanů, zazářil brankář Pančev

Podle něho nepřidává na výkonu ani početná marodka. Sice šel hrát už Folprecht, ale odpadl Pospíšil, k tomu chyběli Kolářský, Borák, Šíma, Kafka. „Pak není při střídání kam sáhnout a týmu schází jiskra. Jediný, kdo by pomalu za tým položil život i při rozcvičce, je Rendlis,“ pochválil Douděra kapitána Rendlu a postupové plány ještě nevzdává. „Ve hře je ještě hodně bodů. Devět bodů se zdá šílených, ale v téhle soutěži může každý porazit každého a my s Chomutovem budeme ještě hrát. Nicméně musíme koukat sami na sebe a jít poctivou prací trénink od tréninku,“ dodal trenér SK Kladno.

Ostrov – SK Kladno 2:1 (1:0). Branky: 43. Kostka, 76. Novotný (PK) – 67. Houha. Rozhodčí: Matějček. Diváků: 250.

Kladno: Švenger – Houha, Rendla, Holub, Hrubeš – Hampl, Folprecht, Eichler, Pihrt (46. Král), Pospíšil (46. Blažek) – Šnobl (56. Slabý).