Očekávaná sezona fotbalového SK Kladno v pondělí vypukla. Zatím nanečisto, pouze přípravou, ale i tenhle start byl nesmírně zajímavý. V kabině A týmu šéfují úplně noví trenéři a převlékala se tady i řada nových hráčů. Některé hvězdy minulého týmu však chyběly, zejména Jakub Balšánek, Antonín Holub a Dominik Šíma. První jde do Slaného, ostatní dva ještě čerpají dovolenou.

SK Kladno (v bílém) v divizi deklasoval Libiš 13:1! Pálí David Čížek | Foto: David Klier/ SK Kladno

Z posil se hlásili ex-ligový špílmachr Zdeněk Folprecht, který vyrůstal v Tuchlovicích, ale do světa velkého fotbalu se dral hlavně přes pražskou Spartu. Kluky v týmu však zná a pokud mu vydrží zdraví, může být obrovskou posilou. Z Plzně se po roce vrací pořád ještě hodně mladý a šikovný Tadeáš Pospíšil. Má za sebou rok v dresu béčka Viktorie, které hrálo špičku ČFL. Tadeáš byl na jaře zraněný, ale ke konci už zase hrál a ve formě bude velkou vzpruhou křídelní hry kladenského celku. Z kabiny navíc jakoby ani neodešel, se spoluhráči trávil i během sezony hodně času a jak to šlo, byl na zápase.

Dorazila také pětice už dříve slíbených posil ze Zbuzan. Robert Barciaga, David Eichler, Petr Hampl, Karel Houha a Karel Hrubeš se musí v kabině rozkoukat, ale zkušený záložník David Čížek si je jistý, že se to povede. "Jasně, že koukali jako nováčci, ale to je normální, u nás je všechno velký a ve Zbuzanech na to asi nebyli zvyklí," smál se Čížek, podle něhož jde o pohodové kluky a tým je mezi sebe vezme.

Proslov měl nový manažer áčka Michal Dyml a on i nový kouč František Douděra jasně týmu řekli, že cílem je dostat Kladno do vyšších pater českého fotbalu. "Pro mě to je dobrá zpráva a doufám, že se konečně jednoho postupu s Kladnem dočkám," věří David Čížek.

On a někteří další borci mohou mít problémy s tréninky, které budou jako v profitýmu každý den. Inu vysoký cíl bez práce nesplníte, jenže zejména starší hráči mají často svoje nefotbalové hlavní zaměstnání a to je jejich prioritou. Bude úkolem vedení klubu tohle skloubit.

"Ale opravdu se na to těším. Nesouhlasím s tím, že dřív na nás nebyl tlak, protože byl, ale teď je všechno nové. Musíme se snažit, aby si to brzy sedlo," dodal David Čížek.

Jeho Kladnu pomohlo i přerozdělení týmů v divizních skupinách. Velmi silný Sokolov bude hrát ve skupině A a Kosmonosy či Benešov skupinu C. Velkým konkurentem by měly být Kladnu tradičně Neratovice, ale určitě i loni druhý Újezd Praha a Chomutov.

Doplňme, že první přípravu hraje Kladno v sobotu od 10 hodin s Přední Kopaninou (na hřišti Nova Kladno), další pak hned ve středu proti Velvarům od 18 hodin na jejich hřišti.