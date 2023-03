Štětí bylo v tabulce divize B po podzimu na slušném devátém místě, ale příprava se mu nepovedla zdaleka tak jako Kladnu. Přesto jeho obrana vedená někdejší oporou Velvar a Slaného Obrtlíkem do poločasu fungovala a domácí měli dokonce dvě šance na otevření skóre. Jednu chytil výborně Pettík, při druhé mu pomohl skvělým skluzem Balšánek.

Na výborném hřišti měli možnosti i Kladeňáci, ale v největší gólman vychytal Šnobla.

Co se nepovedlo jemu, zvládl Holub chvíli po přestávce. Odražený míč vrátil přesně do odkryté klece a tím otevřel hru hostů naplno. Ti si začali zápas užívat a dávali krásné branky většinou po přesných centech do zívající branky. Tým i sebe uklidnil druhým gólem Dominik Šíma, zimní tahoun ofenzivy, na jehož trefy a práci na hrotu bude tým dost spoléhat.

Pak přišly dva momenty pro Davida Čížka, který se vrátil do sestavy poprvé od loňského jara a comeback ozdobil dvěma přesnými zakončeními po dokonalých centrech. Vše završil další kanonýr Kladna Matěj Šnobl, rovněž pro jeho pohodu je gól živou vodou.

„Klukům jsem poděkoval a pochválil je, druhý poločas odehráli skvěle a od prvního gólu zápas kontrolovali. Dávali i krásné góly a díky jsme zvládli úvod jara, který bývá vždycky těžký,“ chválil tým trenér Jan Procházka, ale pochválil i domácí klub. „Perfektně nachystali hřiště a nám tohle pro naši kombinační hru vyhovuje,“ přiznal kouč, který jinak zápas protrpěl kvůli silnému nachlazení.

Štětí – Kladno 0:5 (0:0). Branky: 50. Holub, 67. Šíma, 75. a 81. Čížek, 89. Šnobl. Rozhodčí: Pánek.



Kladno: Pettík – Borák, Rendla, Kolářský – Čížek (82. Blažek), Balšánek (82. Slabý), Holub, Procházka (79. Růžička), Pihrt (71. Dostál) - Šnobl, Šíma (71. Javorek).