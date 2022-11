Zde jsou některá čísla a fakta: podzim jsme odehráli se zápasovou bilancí 4 – 3 – 8. Po odehraných sedmi zápasech doma a osmi duelech na hřištích soupeřů jsme dosáhli se ziskem 15 bodů na 11. příčku v tabulce. (deset bodů jsme uhráli doma a pět přivezli ze hřišť našich soupeřů). Skóre máme pasivní 23:32. V tabulce pravdy jsme na minusových 6 bodech.

Na vstřelených brankách se podílelo sedm hráčů. Králem střelců se stal Nádeníček s 10 brankami, přičemž polovinu dal z penalt. Následuje se 4 brankami Houdek, 3 x se trefili Dohnanský s Bíbou a po jedné brance přidali Sadyk, Rehwald a L. Danda. Celkové skóre nám ale spíše kazí vysoký počet obdržených branek, neboť v celé soutěži je pouze trojice mužstev, která jich dostala více (zatímco jen polovina, tedy osm mužstev více branek vstřelilo). Pro zajímavost si připomeňme, že jen v domácím utkání s Chomutovem (0:1) a na umělce v Újezdě (4:0) jsme nedokázali skórovat a pouze v posledním utkání doma s Kosmonosy jsme neinkasovali.

Veledůležitou bitvu Slaný zvládlo, přezimuje na nesestupové pozici

Divákům se na podzim v našem dresu představilo celkem 23 hráčů. Pouze trojice Panocha, Exner a Nádeníček se na trávníku objevila ve všech patnácti zápasech. Jedinkrát vynechali Bíba, Dohnanský a Dolák. V bráně se pak ukázali Sedlák (8x) a Junek (7x). Příchod Junka a také Sedlákovo zranění z tréninku tak ukončilo jeho naprostou, několikaletou nadvládu, kdy se nikdo jiný v brance neobjevil.

Problémem číslo jedna během podzimu byl v SK Slaný zdravotní stav hráčů. K dlouhodobě absentujícím Kroutilovi, Balážovi, M. Marešovi a O. Zelenkovi se během soutěže připojili Mihálik, Pudil, Vašák, Sedlák, M. Beneš, Trnka a Kubáň. V závěru pak museli pomoci hráči, kteří hráli nebo měli hrát spíše za B mužstvo. Na mysli máme především Vimra, Lukáše Dandu a Petra Dandu.

V patnácti zápasech jsme viděli v rukách pánů rozhodčích celkem 37x žlutou kartu. V jejich sbírání si oproti svým spoluhráčům počínal „nejlépe“ Libor Bíba, který při svých 14 startech nasbíral 13 žlutých. Druhým nejnapomínanějším hráčem je Exner (5x) a následují Pudil a Junek se třemi kartami. Dvě žluté pak dokázal proměnit v kartu červenou v utkání na Kladně M. Beneš a byl tak jediným vyloučeným slánským hráčem.

Druhý lednový týden v roce 2023 se začne tvrdě trénovat třikrát v týdnu, následovat budou přípravná utkání a start jarní divizní části je stanoven na víkend 4. - 5. března.

Nás čeká perné jaro, neboť při pravděpodobných třech sestupujících musíme v jarní části uhrát více, než jen podzimních patnáct bodů. Budeme na to mít šanci v osmi domácích zápasech a nějaké body nutně musíme opět získat také venku. K tomu by nám měl pomoci zlepšený zdravotní stav našich borců, možné posily získané vedením a věříme rovněž v další spolupráci se Sokolem Hostouň, odkud k nám do podzimní části přišli na rozehrání a možnost hrát ČFL Houdek, Sadyk, Rehwald a Kubáň.

Vedoucí mužstva Milan ŠÚR