Fotbalovou bitvu Kladno - Hřebeč rozhodl Matěj Šnobl, favorit se nadřel

V zimě Hřebeč usilovně lákala kladenského útočníka Matěje Šnobla do svého týmu. Ten nakonec zůstal a možná netušil, že to bude právě on, kdo rozhodne vzájemné derby fotbalové divize B jediným gólem. Naskočil přitom až do druhého poločasu. Hřebeč podala určitě nejlepší jarní výkon, ale body si po porážce 2:0 zase neodvezla.

SK Kladno - SK Hřebeč 2:0, Divize B, 26. 4. 2024 | Foto: Bohumil Kučera