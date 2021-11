Josefe, končíte už 21. sezonu v dospělém fotbale, ale vašemu SK Slaný se nedařilo. Proč, kdy jste tak dobře začali a tabulku dokonce vedli?

To číslo 21 je tedy obrovské ale musím říct že to uteklo strašně rychle. To, že jsme byli myslím po čtyřech kolech na prvním místě a pak se přestal dařit nevím, nedokážu si vysvětlit z jakého důvodu. Bohužel se nám povedla dlouhá šňůra špatných výsledků a nedokázali jsme to zlomit. Doufám že na jaře se povede šňůra dobrých výsledků a SK Slaný se v divizi zachrání.

Jak jste se cítil vy osobně? Přece jen jste byl zvyklý být tahounem týmu a teď jste byl v základní sestavě poprvé až v sedmém kole se Štětí? Nebyl jste z toho rozmrzelý?

Trenér od začátku sázel na jiné hráče, což je fotbal. Samozřejmě jsem z toho nebyl nadšený, ale i když jsem nastoupil jako střídající hráč, tak jsem se snažil na hřišti pomoci k vítězství.

V létě jste oslavil 40. narozeniny, cítíte se na divizi a boj o její záchranu?

Je pravda, že jsem v létě oslavil čtyřicítku, ale tím, že se udržuji a vlastně teď celý podzim jsem trénoval třikrát týdně, tak se fyzicky cítím velmi dobře. Naštěstí se mi vyhýbají zranění, což je pro mě důležité. Cítím se na jakýkoliv zápas, ať je to v boji o záchranu nebo v boji o postup.

Na kladenském stadionu jste prožil možná nejlepší roky kariéry, byl s Pavlem Velebou nejlepším střelcem II. ligy, navíc jste tehdy postoupili do nejvyšší soutěže. Teď jste tam naopak prožili hořký konec sezony s debaklem 0:8. Proč se vám proti Kladnu tak nedaří, vždyť lepší týmy jako Neratovice nebo Český Brod potrápíte?

Bohužel to pro mě nebyl příjemný návrat na hřiště SK Kladno. Musím říct, že nám Kladno dalo gól snad z každé akce nebo šance, kterou mělo, ale zase musím dodat, že bylo ve všech směrech lepší jak na míči, individuálními výkony i fyzickou připraveností. A zaslouženě vyhráli.

Atmosféra v kabině asi s postupujícím podzimem vadla, máte nějakého tahouna, který by mužstvo dokázal vyburcovat a navodit lepší náladu?

Samozřejmě když se dlouhodobě nedaří a prohráváte, tak nálada v kabině není dobrá, ale myslím si, že ve Slaném je více hráčů, kteří dokáží tým nabudit a vyburcovat k lepším výkonům.

Nebyl pro Slaný divizní koláč příliš tučným soustem?

Myslím si, že Slaný určitě má na to, aby hrálo uprostřed tabulky, je tam dost šikovných a mladých hráčů. Uvidíme, jak to dopadne na jaře, jestli se povede divize zachránit.

Kdo vůbec podle vás hrál nejlepší fotbal a má největší šanci postoupit?

Podle mě největší šanci na postup má Baník Souš, který pod trenérem Zdeňkem Haškem hraje velmi dobrý přímočarý fotbal, ale myslím si, že i Kladno se svými výkony má šanci na postup . Samozřejmě bodově i herně jsou na tom dobře Neratovice a asi tyhle tři týmy bych viděl, že si to rozdají o postup.

Vy jste hrál dost i za B tým Slaného, který hrál naopak na špici B třídy a má šanci postoupit. Mám šanci?

Rozhodně ano, myslím si, že se rozhodne mezi SK Slaný, Hostouní a SK Kladno B. V béčku samozřejmě panovala lepší nálada než v áčku.

Hodně se zase po letech útlumu zvedá Vraný, kde jste strávil několik krásných let a nastřílel mraky gólů. Neláká vás Sokol zpátky, kdyby se mu povedlo postoupit zpět do B třídy?

Samozřejmě výsledky Vraného sleduji a jsem rád, že se jim daří. Zažil jsem tam spoustu krásných let v době, kdy jsem tam hrál, byli tam skvělí fotbalisté, výborná parta a skvělí lidé, kteří tam dělají fotbal. A musím říct, že také skvělí fanoušci.

Nelákají vás další kluby z Kladenska nebo z jiných okresů? Chtělo by se vám ještě dojíždět?

Kde budu hrát na jaře, ještě nemohu říct. Hlavně bude záležet na rozhodnutí SK Slaný, jestli se s nimi nějak domluvím. Ale rád bych šel do týmu, pro který budu platný na hřišti a bude mít o mě zájem. Nerad bych další půlrok strávil na lavičce, což si myslím, že je pochopitelné. Jestli to bude Sokol Vraný, nebo jiný tým, nebo zůstanu ve Slaném, to se uvidí. Zatím mě žádné kluby nelákají, možná však ještě nikdo neví že je možnost, že z SK Slaný odejdu. Ale jak říkám, do přípravy je ještě přes měsíc čas, tak se uvidí, jestli o mě bude mít někdo zájem. A co se týká dojíždění, tak dojíždím celý život na fotbal, tak s tím problém určitě mít nebudu.

Před časem jste založil i dětskou akademii, jak se jí daří? Je mezi dětmi a rodiči zájem?

Co se týká mých individuálních tréninku pro děti, mám několik stálých hráčů, kteří chodí pravidelně. Někteří naopak jen nárazově, ale pro mě je důležité, že když to jde, tak se zlepšují a hlavně se těší na další trénink, aniž by je do toho rodiče nějak tlačili přes sílu. Snažím se připravovat tréninky pro děti tak, aby to bylo jak soutěžní, tak zábavnou formou. Hlavně aby z toho měly dobrý pocit, o tom by měl podle mě fotbal být.