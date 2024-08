Dokonalý úvod Hřebče vyvoněla Podaného přihrávka na přední tyč, kterou uklidil do sítě Lukič – 2:0 a krásná pauza.

Jenže po ní Hřebeč vadla. S výjimkou kouzelníka Podaného. Nejdřív našel Drahoška, jehož hlava skončila na břevně, ale v pokračující akci si na vápně přehodil míč na svou slabší pravačku a dokonale vymetl šibenici!

Jenže Seveřané plní šikovných mladíků nic nevzdali a během chvilky stále sinalejší Hřebečáky dvakrát vytrestali. Rázem tu bylo drama a to vydrželo až do poslední minuty.

Domácí zase vysvobodil Podaný. Ač ho lavička stáhla na stopera místo vydudaného Hanzlíka, při standardce v 88. minutě zase soupeři nejdřív zavařil centrem, po němž Melichar trefil břevno, při dorážce Dragoška zase neskutečný zákrok předvedl brankář Bím.

Podaný si z toho nic nedělal a po následném rohu tentokrát levačkou a s nechtěným přispěním tečujícího obránce dal na 4:2.

Houdek sice ještě jednou snížil, ale Podaný si došel v nastavení pro taktický faul a potvrdil pozici jednoznačné jedničky celého utkání. „Jednoznačně rozdílový hráč, ne nadarmo prošel skvělými kluby,“ pochválil ho přihlížející kouč Tuchlovic Miroslav Supáček, jenž ho kdysi vedl v dorostu Kladna.

„První půli jsme nehráli vůbec špatně, vytvořili jsme si dvoubrankový náskok, fyzicky jsme zvládali. Soupeř nastoupil sice v netradiční systému, což nás mohlo rozhodit, ale oni toho úplně nevyužili. O přestávce jsme šli sice do vedení 3:0, ale byli jsme už trochu rozházení. Sice jsme prostřídali, ale mladí kluci co tam šli se ještě mají přece jen co učit,“ hodnotil zápas Jakub Podaný.

Podle něj tým inkasoval dost laciné branky. „Konec jsme mohli odehrát mnohem komfortněji a chytřeji,“ dodal.

SK Hřebeč – FK Ústí nad Labem 4:3 (2:0). Branky: 9. Hanzlík, 22. Lukič, 65. a 88. Podaný – 69. Bejček, 76. Severa, 90. Houdek. Rozhodčí: Chládek. Diváků: 168.

Hřebeč: Kabele – Hodosi, Melichar, Hanzlík (79. Kefurt), Podaný - Lukeš (60. Dragošek), Myška, M. Mentberger (60. V. Mentberger), Kotík, Hajný (60. Jakoubek) – Lukič (82. Bergmann).