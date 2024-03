/FOTO, VIDEO/ Vysokou podzimní porážku 0:3 vrátili fotbalisté Kladna v úvodním kole divize B Neratovicím-Byškovicím i s úroky. Zápas naklonili na svou stranu gólem do šatny a ve druhé půli už na trávníku vládli. Výsledek 4:0 je speciální pro trenéra Zdeňka Haška a brankáře Václava Smrkovského, oba totiž v A týmu Kladna debutovali.

Kladno - Neratovice 4:0. David Eichler uzavřel z penalty na 4:0. | Video: Jan Sláma

Všemu předcházely slavnostní chvíle, na ploše klub poděkoval svým bývalým hvězdách ze 70. let. Jiří Škvára a Vladimír Poupa kopali za Kladno v dobách, kdy ještě ve federální éře kopali první nebo druhou ligu a zatímco jeden zářil na kraji obrany, druhý se prosazoval gólově. Od tří stovek diváků se dočkali zaslouženého potlesku.

Samotný zápas? Nebyl to krásný fotbal, ale rušný byl od prvních minut. Už po minutě mohl otevřít skóre A. Weickert, ale posila hostů z Mostu (naposledy Švýcarsko) zakončila bídně a Smrkovského vlastně ani neohrozil. Šnobl na druhé straně kontroval loženkou, jenže Měsíček ukázal svoje kvality.

To samé však později Smrkovský, když kladenská obrana udělala jedinou výraznější chybu, jenže Nerger mladého gólmana z ideální pozice neprostřelil. Pro domácí klíčový zákrok utkání. „Možná ano, jsem rád, že jsem konečně týmu mohl nějak pomoci. A že to vyšlo na první mistrák,“ ulevil si Václav Smrkovský, jenž se v zimě po letech vrátil do týmu z Příbrami.

Ke konci půle Kladno šláplo na plyn. Šímovu otočku i tutovku Houhy ještě skvělý Měsíček lapil, ale pak Šíma geniálně vysunul do strany Eichlera a jeho bombu už ani „Měsíc“ zastavit nemohl – 1:0!

Povzbuzení domácí navíc výborně vstoupili do druhého dějství a rychle rozhodli. Nejdřív hosté stáhli po dalším závaru Hrubeše a Šíma z penalty prudce zvýšil, po další chybě hostů Šnobl obešel i Měsíčka a zavěsil také. Oba mají se Šímou po deseti gólech.

Zdroj: Jan Sláma

„Rozhodlo proměňování šancí. Do nějaké 35. minuty jsme byli Kladnu rovnocenným soupeřem a měli stejně jako domácí svoje možnosti. Pak jsme ale chybovali, dostali gól do šatny a nevyšel nám ani plán vstoupit dobře do druhého poločasu, kde jsme dostali rychle po sobě dva góly. Pak už nás Kladno přehrálo a zaslouženě vyhrálo,“ uznal trenér Neratovic Pavel Janeček.

Ten poslal útočnou posilu Jelínka na plac až po druhé brance, ale silný šutér se neprosadil. Kladno už tahalo za delší konec, pár šancí nedalo, ale když Nerger zezadu přistrčil u zadní lajny Houhu, musel rozhodčí Pekař nařídit další pokutový kop. Eichler znovu pumelicí korunoval svůj dobrý výkon, ten však v sobotu podali všichni Kladeňáci.

A trenér Zdeněk Hašek si ulevil, premiéru měl vítězně za sebou. „Jasně, byl to první zápas doma pro mužstvo i pro mne po zimním příchodu. Lhal bych, kdybych tvrdil, že mi nespadl trochu kámen ze srdce, ale hlavně mužstvo ukázalo svůj charakter. Není to zatím žádná Barcelona, ale hrajeme jednoduchý poctivý fotbal, chodíme do soubojů a nahoře využíváme našich kvalitních útočníků. Co jsem dnes po hráčích chtěl, to odehráli do posledního puntíku,“ chválil.

I on ale uznal, že na začátku mužstvo mělo i trochu kliku. „Ale přežili jsme a pak jsme silou, důrazem a odhodláním za výsledkem šli. Už do poločasu jsme mohli dát tři góly, byť soupeř měl také pološance. A trochu mne mrzí, že to bylo na začátku, protože kdybychom dostali první gól, zápas by byl úplně jiný. Nicméně to to fotbalu patří,“ říkal.

Hostující kouč litoval individuálních chyb svých hráčů a špatného nástupu do druhého poločasu. „Chyby si musíme rozebrat. Také touhu po vítězství mělo Kladno větší. My se o pauzu zapomněli v šatně,“ dodal Pavel Janeček.

Zdeněk Hašek byl rád, že tým vzal za svou jeho strategii. Kluci viděli, že když dělají co si řekneme a pracují jako tým a ne jednotlivci, tak to jde. Nicméně je to jen jedno vítězství, malý střípek do mozaiky, v pondělí jdeme pracovat znovu. Máme teď silný kádr i proto, kdyby někdo vypadl, ostatní ho zaskočí, kvalita tam je,“ dodal Zdeněk Hašek.

SK Kladno – FK Neratovice-Byškovice 4:0 (1:0). Branky: 44. a 77. Eichler (druhá z PK), 53. Šíma (PK), 62. Šnobl. Rozhodčí: Pekař. Diváků: 300.

Kladno: Smrkovský – Čížek, Kolářský, Hrubeš, Borák – Houha (83. Slabý), Blažek (68. Dejčmar), Pospíšil (78. Holub) – Eichler (83. Jankovský), Šíma (83. Pihrt), Šnobl.

Neratovice: Měsíček – Valenta, Chlumecký, Jindřich, Buriánek (80. Kalabis) – A. Weickert, Stárek (54. Pavlík), Nerger, Z. Weickert – Šlegl (63. Freisler), Vokoun (54. Jelínek).