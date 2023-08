Do sítě favorita nastříleli tři góly, třikrát byli ve skóre napřed, přesto neberou ani bod. Fotbalisté SK Slaný tak jako první z kladenského okresu ztratili v divizi B body. V minulé sezoně druhý pražský Újezd otočil skóre na konečných 3:4.

Fotbalová příprava: SK Slaný (v modrém) nečekaně přehrál Sokol Hostouň 2:1. | Foto: Sokol Hostouň/ Lukáš Horníček

Slaňáci byli pochopitelně hodně rozčarovaní, byli tak blízko prvnímu bodu v soutěži. Navíc mají hodně těžký los, o to víc by se jim aspoň remíza hodila. „Bohužel jsme udělali moc hrubých chyb a s nimi prostě bodovat nebudeme, tak to je,“ pokrčil rameny smutně nový kouč Jiří Veselý.

Jeho tým přitom začal nadějně, po centru Veselého ml. Se prosadil Novotný. Jenže Újezd už na první gól rychle odpověděl a Jankú potrestal chybu v postavení obrany.

Podobné okamžiky následovaly do poločasu ještě jednou. Na 2:1 se trefil domácí Ceccarelli, jenže hned nato Dolák pokazil zpětnou přihrávku, vystihl mu ji Birma a nedal Sedlákovi šanci.

Video: Dalších sedm kulí. Po Kladnu šokoval divizi také nováček ze Hřebče

Ani ve druhém poločase se nic nezměnilo. Další povedení standardka Ceccarelliho sice našla obránce Nolla a mladá posila z Kladna zase poslala Slaný do vedení. Ovšem zase na chvíli, protože obrana domácích neuhlídala dva souboje a Kaiser z úhlu propálil Sedláka na 3:3.

Slánští se pak v ději zápasu trochu utopili a pevná půda jim zpod nohou uplavala. Újezd tlačil a v 88. minutě se dočkal čtvrté branky po nádherné ráně Simaichla.

Nádeníček ještě mohl vyrovnat, ale obávaný kanonýr z malého vápna o kousek minul bránu.

Pět stovek diváků vidělo koncert Kladna, Šnobl nastřílel Brodu pět gólů

„Je chyba takový zápas ztratit, budeme to muset napravit venku v Českém Brodu. Ale opakuji, nesmíme dělat naivní chyby v obraně. S výkonem jsme spokojen jen do šedesáté minuty, pak nás protivník dostal pod tlak a naše hra upadla,“ uznal zklamaný Jiří Veselý.

SK Slaný – Újezd Praha 4 3:4 (2:2). Branky: 16. Novotný, 29. Ceccarelli, 50. Noll - 17. Janků, 39. Birma, 54. Kaiser, 88. Simaichl. Rozhodčí: Mičan. Diváků: 220.

Slaný: Sedlák – Noll, Mihálik, Javorek, Skhyrija - Balšánek – Novotný, Dolák (64. Stojanovski), Ceccarelli – Veselý (73. Herčík), Nádeníček.