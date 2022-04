Kladno by rádo vrátilo klub aspoň do třetí ligy, ale v divizi se zatím ne největší soupeře kouká zespodu. Situaci ještě zhoršila sobotní domácí prohra s Brandýsem nad Labem 0:1. Jeslínkova domácí premiéra tedy nevyšla. „Nedali jsme šance, sám jsem měl dvě. Jedna byla stoprocentní, jenže jsem to nezvedl a trefil gólmana. Mohlo to být 1:0 pro nás,“ litoval odchovanec Sparty, podle něhož mělo Kladno víc šancí. „Jenže pak oni jednou vystřelí, krásně to trefí a prohrajeme. Je to škoda, ale když nevyužijeme co si vytvoříme, nemůžeme vyhrát.“

Zima byla v sobotu velká, ale hráči zahřáli pohybe sebe a emocemi rozžhavili i diváky. Vyhovovalo to hostům, nervózní domácí parta už koncovku neukočírovala. Přesto je Jiří Jeslínek přesvědčen, že v týmu něco je. „Jsem tady teprve týden, ale už jsem poznal, že je tady hodně kvalitní mančaft. Co však předvádějí kluci při tréninkách, musí dostat do zápasu. Protože hrají spíše hezký kombinační fotbal, ale pak přijede Brandýs a řeže se to a kope. Je to o nohy a nám tam pak fotbalovost chybí. Pokud tak chceme hrát, musíme to dostat na hřiště a do zápasu,“ nabízí svůj pohled.

Proč se Jeslínek ve 34 letech rozhodl ještě udělat krůček do vyšší soutěže, zdůvodňuje vyšší motivací. „Přece jen pohyb v Klíčanech už nebyl takový, na jaký jsem byl zvyklý. Tak jsem chtěl zkusit, jestli bych to dal ještě ve vyšší soutěži, což tedy asi ano, ale hlavně chci pomoci Kladnu. Oslovil mě pan Brabec (manažer Kladna), který by rád, abychom ještě kousali a zabojovali. Kladno podle něj i podle mne minimálně do třetí ligy patří a my pro to uděláme všechno!“

Jeslínek před patnácti roky v Kladně opravdu řádil. Tehdy se v týmu sešel s dalšími mladými reprezentanty do 21 let Dočkalem, Gecovem i šikovnými domácími borci a Kladno bylo štikou ligy.

Jeslínek stihl za podzim 5 branek, další připravil, dařilo se mu i v nároďáku. „Vzpomínám na to moc rád, bylo to moje nejlepší hostování. Skvělí trenéři, spoluhráči, chodili lidi, bavilo je to, dařilo se týmu. Mám na to nejlepší vzpomínky a i proto jsem se sem chtěl vrátit,“ říká borec, jenž po odchodu z Kladna vyzkoušel štace na Ukrajině, v Kazachstánu, Slovinsku a Rumunsku. Zahrál si také za Bohemku či Mladou Boleslav. „Bylo toho hodně, ale kdybych měl něco vypíchnout, ta že jsem se při každé zahraniční štaci naučil jazyk a pochopil jejich mentalitu,“ vrací se v myšlenkách.

Spíš ale kouká dopředu, v Kladně chce něco ještě ukázat. „Domluvili jsme se do konce sezony a v červnu si sedneme a pobavíme se dál. Záleží i na Kladnu, jak bude spokojené, protože jsme se dlouho neviděli. Každopádně když budou mít zájem do příští sezony, já jim utíkat nikam nebudu,“ dodal Jiří Jeslínek.

