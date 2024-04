Sice prožívají neskutečnou sezonu plnou skvělých výsledků, ale jak vyjedou fotbalisté SK Slaný na hřišti posledního týmu tabulky divize B, je z toho pokaždé průšvih - a to je hodně slušné slovo. na podzim se to stalo v Nespekách, teď v malém derby v Lounech, které měly před zápasem jen 8 bodů. Těm stačil na slánský tým jediný gól. Teď Slaňáky už v pátek 19. dubna čeká ještě větší derby, hostí rozjetý SK Kladno!

Fotbalová divize: Slaný (v modrém) porazilo doma Louny brankou Nádeníčka 1:0. | Foto: Vladislav Lukáš

Co bylo platné hostům, že kombinačně i herně Louny přehrávali. To se od nich i čekalo. V největší šanci ale selhali. To Ceccarelli předložil míč jako na podnosu před branku Pospíšilovi, který pohotově mířil jen do tyče.

Ojedinělý útok domácích skončil ve 26. minutě rohovým kopem a po jeho rozehrání se míč dostal přes skrumáž až k Charamzovi a ten překonal Sedláka - 1:0. Střelec byl na hřišti jen pár minut, protože střídal zraněného Dolejše.

Slaný se snažilo o vyrovnání, Nádeníček hlavičkoval těsně nad, tvrdě ale nepřesně pálil z dálky Balšánek. Ani bomba Ceccarelliho v nastaveném čase nepřinesla vyrovnání - Pokorný míč vyrazil.

O přestávku trenér Jiří Veselý nabádal hráče k trpělivosti, ale Louny hru vyrovnaly. Teprve po hodině hry šli Slánští opět do tlaku, nicméně obrana domácích pracovala spolehlivě. V největší šanci hostů selhal Ceccarelli, když v 78. min. poslal míč vedle brány. Neujal se ani trestňák Balšánka a Kocourek po narážečce s Nádeníčkem těsně přestřelil. V závěru měli také velkou šanci domácí, jenže Hradecký koníčkem zblízka přestřelil.

"Bohužel ještě nejsme velké mužstvo, to si s takovými zápasy poradí. Dostali jsme gól a domácí extrémní bojovností výsledek uhájili. Zahodili jsme velké šance, k tomu asi dvanáct rohových kopů. Je zarážející, že z toho nevytěžíme ani gól. Dnes bychom ho nedali asi ani do půlnoci, jak se říká," hlesl zklamaně trenér Slaného Jiří Veselý, jehož tým klesl na čtvrté místo.

Vedoucí týmu Milan Šúr dodal, že do Loun jelo Slaný vyhrát. "Jak už to ale ve fotbale bývá, nemusí vždy brát tři body za výhru lepší mužstvo. Domácí se bodově dotáhli na Hvězdu Cheb a my jsme skvělou třetí příčku přepustili Naratovicím. Nyní nás čekají těžké zápasy. Netradičně v pátek hrajeme doma s Kladnem a poté jedeme dvakrát v sobotu dopoledne ven (na umělku do Brandýsa a do Hřebče)," konstatoval.

FK SEKO Louny – SK Slaný 1:0 (1:0). Branka: 27. Charamza. Rozhodčí: Coufal. Diváků: 200.

Slaný: Sedlák – Vovk, Mihálik, Javorek, Lehner – Balšánek – Sváta, Pospíšil – Ceccarelli (80. Kocourek), Nádeníček, Veselý (62. Novotný).