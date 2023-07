Hanzlík je hodně zajímavou postavou fotbalu na Kladensku. V SK Kladno, kam přišel ze Hřebče už v šesti letech, strávil osmnáct let. Vypracoval se v ceněného hráče, o kterého stály jednu chvíli i ligové Teplice a pak působil ve třetiligových Litoměřicích. Nakonec se sice do Kladna vrátil, ale před třemi lety ho začala sužovat zranění a zdálo se, že už se na trávníky ani nevrátí, natož do vyšších soutěží.

Štěpán to ale dokázal, letos v lednu začal naskakovat do sestavy béčka Kladna a rychle se stal v v I. A třídě jeho hlavní střeleckou oporou. Fotbal prostě nezapomněl. „Cíl jsem měl jasný, dostat se postupně zase do áčka. Nějakou menší šanci jsem tam i dostal, dokonce jsem dal jeden gól,“ těší ho a doplňuje, že startů mohlo být i víc, ale zlobil ho stehenní sval.

A proč se rozhodl pro změnu dresu, když Kladno ohlásilo hodně změn a hlavně tvrdý útok na postup?

„Důvodů bylo víc. Bydlím nějakých deset metrů od hřebečského hřiště, rodiče mají u stadionu i stánek s občerstvením, a také už chtěli, aby se vrátil. Hlavně mám ale rodinu, dvě děti, budu na ně mít víc času,“ vysvětluje Štěpán Hanzlík.

Přiznává, že se mu ani nezamlouvají zmíněné změny na SK Kladno, kam přišli zvenku noví lidé do vedení i do týmu. „Chtěl jsem zkusit přípravu pod Prochym (trenérem Procházkou) a procpat se zpátky do áčka. Jenže změny v klubu mě neoslovily a v Kladně už mě nic nedrželo. Ve Hřebči jsem našel bombového trenéra (Nováka), skvělou partu a perfektní lidi okolo, kteří se mi snaží návrat ulehčit,“ chválí Štěpán malinký, ale o to výkonnější management vesnického klubu.

Nová posila SK Hřebeč Štěpán Hanzlík.Zdroj: SK HřebečPokud bude Hanzlík zdráv a dostane se do fyzické pohody, může pořád před třicítkou svého věku patřit v divizi mezi nejlepší hráče, tak jak byl zvyklý. Jeho výhodou jsou centimetry a síla, které uplatní v soubojích, navíc ho trenér může využít jak na pozici stopera, kde začínal, tak v útoku, kde opakovaně výborně proniká do šancí a hlavně – umí je proměnit. „Myslím, že trenér Novák se mnou počítá spíš dopředu, ale když bude potřebovat, mohu kopat i vzadu. To ukáže až čas,“ je mu jedno a stejně jako ostatní Hřebečáci plánuje se správným sebevědomím, že do soutěže půjdou jako nováček sice s pokorou, ale i nejvyššími cíli. Jak je tady zvykem.

Nebo je největším favoritem divize B Kladno?

„Mají slušný mladý tým. A přišel jim Folpi (Zdeněk Folprecht), který má hodně zkušeností a fotbal umí. Těším se na ten zápas, ale určitě se budu snažit jim to znepříjemnit a zkusím jim dát nějaký gól. Druzí v tabulce klidně skončit mohou. Za námi,“ se smíchem zakončil povídání Štěpán Hanzlík.