Dramatičnost, solidní výkon obou soupeřů, zvraty, emoce, karty, krásné branky a nakonec zasloužené a důležité tři body pro domácí. Fotbalu na Kutilce snad nechybělo nic. A příchozích 150 diváků mělo radost, protože fotbalisté Českého Brodu porazili v prvním jarním domácím zápase v divizní skupině B Hřebeč 4:2.

Z fotbalového utkání divize B Český Brod - Hřebeč | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Domácí byli od začátku lepší a zaslouženě se také dostali do vedení. Minarčin z trestného kopu z pravé strany vymetl pavučinu v šibenici hostujícího brankáře Kabeleho.

Téměř půl hodiny byl na druhé straně gólman Přibyl bez práce, pak však musel ukázat své umění. Těsně před přestávkou zneškodnil velkou šanci soupeře.

Sedm minut po změně stran ale už kapituloval. Po rohu ho hlavou překonal M. Novák. A za pár vteřin bylo s domácími ještě hůř, kdy se trefil Štěpánek.

Neratovickou pevnost dobyly slánské šiky. Co prošlo, lapil excelentní Sedlák

V tu chvíli by na Český Brod nikdo nevsadil ani pětník, ale domácí hráči ukázali velké srdce a nepříznivý vývoj otočili. K obratu zavelel Minarčin, který se opět krásně trefil do šibenice z trestného kopu.

Zanedlouho předvedl parádní kopací techniku Plucha, který brankáře Kabeleho překonal střelou z pětatřiceti metrů do horního růžku. Gólový účet uzavřel opět Plucha. V závěru se nechal za ošklivý faul zezadu vyloučit Štěpánek.

„Bylo to hodně náročné utkání,“ přiznal trenér Brodu Zdeněk Šmejkal. „Posledních patnáct minut v prvním poločase a zvláště prvních patnáct minut ve druhé půli jsme vypadli ze hry. Přesto se ukázala určitá síla mužstva. Dokázali jsme nepříznivý stav otočit a za to nezbývá než kluky pochválit,“ dodal spokojený Zdeněk Šmejkal.

Prokletí Březové zlomil hattrickem Šnobl. Kladno září s pokorou

Hostující asistent trenéra Miroslav Verner se nevymlouval na to, že soupeři vyšly hned tři střely do šibenice. "To se ´povede´ málokdy, ale my ten zápas odevzdali, hrál se v režii domácích. Z našeho týmu opět nebylo cítit, že by si šel pro vítězství," mrzelo Vernera, který přiznává, že Hřebeč má problém už od přípravných zápasů. "S dobrými týmy z ČFL byl rozdíl až příliš velký a s těmi, které hrají níž, naopak žádný velký rozdíl nebyl. Musíme se rychle zlepšit," burcuje Miroslav Verner.

Český Brod - Hřebeč 4:2 (1:0). Branky: 14. a 60. Minarčin, 63. a 70. Plucha – 52. Novák, 54. Štěpánek. ČK: 87. Štěpánek (Hřebeč).

Český Brod: Přibyl – Carda, Horálek, Kejha – Václavík, Skořepa (77. Lohoyda), Minarčin, Plucha, Novák (87. Vlček) – Moravec, Ketner (60. Vokáč).

Hřebeč: Kabele - Prosek, Dokejš, M. Novák, Podaný - Lukeš (65. Pařízek), V. Mentberger, Dolák (46. Hodosi), Myška - Štěpánek, Lukič (78. Grobár).