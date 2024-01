Teď už k posilám, ty zajímají fanoušky nejvíc. Hřebečská dvojka Jozef Janík – Miroslav Novák, která na příchodech dělá, využila přátelství s Miroslavem Vernerem a přivedla ho z Loun. Zkušený středopolař známý hlavně z působení v Příbrami, Benešově či na Tatranu Rakovník se ve svých 42 letech postaví na lavičku jako hrající asistent trenéra Nováka. „Chtěl by ještě hrát a o místo se prý popere, ale my ho chceme spíš na lavičku. Přece jen když jsem já šel na podzim hrát, tak na lavici pak chyběl někdo, kdo by tým řádil,“ vysvětlil angažování veterána Miroslav Novák.

Paradoxní je, že téměř celý realizační tým Hřebče je pořád hráčsky aktivní a může do zápasů zasáhnout. Ať už zmínění Novák s Vernerem, tak vedoucí mužstva Jozef Janík, či masér Matouš Mentberger (jinak záložník). Doktorem jeho otec Štěpán nebo specialista Petr Klas, který každého zraněného hráče rychle vyšetří ve své ordinaci, kde má k dispozici i magnetickou rezonanci. Vše platí klub, to je hřebečské plus.

Ale zpátky k posilám. S Vernerem přišli z Loun další šikovní kluci. Výraznou posilou by podle Nováka měl být Martin Myška, 22letý odchovanec Mostu, šikovný ofenzivní záložník. Z Loun přichází ještě další mladík Martin Štěpánek, neskutečný rychlík, podle kouče Nováka doslova střela.

O příchodu brankáře Martina Vokouna z Kladna jsme už informovali. Rozlilo se kolem něj pár litrů zlé krve, když se jedné straně nepozdávala cena za hráče a druhé zase to, že Hřebeč zvolila cestu profismlouvy a tím pádem tabulkového odstupného, o dost nižšího. Každopádně Vokoun je posilou na místo, kde má Hřebeč velmi kvalitní dvojici Kabele – Zajíček. „Určitě však potřebujeme tři dobré gólmany, už kvůli ambicím béčka na postup. Navíc Martin Vokoun se bude prát o post jedničky, o tom jsem přesvědčen,“ nekličkuje Miroslav Novák.

Poslední posilou je Lukáš Dolák ze Slaného. Tam přišel z Tatranu Rakovník, ale herní vytížení si určitě představoval vyšší. Otázkou je, zda v nabitém kádru Hřebče uspěje víc.

„Sháníme ještě útočníka,“ přiznal Miroslav Novák, přitom sám v útoku hraje. Ale jak loni v létě v přípravě na divizi zhubl, tak v prosinci zase devět kilo nabral. „Teď zase dřu, mám i kondiční trenéry a už jsou čtyři kila dole. Prostě to s váhou mám takhle,“ krčí rameny muž, s nímž hrají v útoku ještě Matěj Pařízek a Tomáš Lukič, většinou první volby v sestavě.

Hřebeč do útoku usilovala o kladenského Matěje Šnobla, tenhle pořád ještě hodně nadějný prospekt však zůstane v Kladně a bude věřit, že si pod trenérem Zdeňkem Haškem zahraje víc než u Františka Douděry.

Nakonec nevyšlo ani angažování Tomáše Boráka. Zdálo se, že je ruka v rukávě, ale také tady Kladno nakonec choutky Hřebče přibrzdilo a hráče udrželo.

„Ale v kádru je nás pořád dost, na prvním tréninku bylo 24 hráčů a to ještě šest z různých důvodů chybělo. Hned jsem cítil, jak se všichni snaží, protože se zvyšující se konkurencí bude sílit i chuť hráčů ukázat se. Pro nás jedině dobře,“ dodal Miroslav Novák.