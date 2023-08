Ve Hřebči už se nemohou dočkat sobotního dopoledne. Malá vesnička vedle Kladna zažije obrovskou premiéru, její fotbalový tým si poprvé v historii zahraje divizi, tedy čtvrtou nejvyšší českou soutěž. Před zápasem s Nespeky hovořil pro Kladenský deník hrající trenér mužstva Miroslav Novák.

SK Hřebeč - SK Újezd Praha 4 3 : 4 / MOL CUP 29. 7. 2023. Miroslav Novák | Foto: Bohumil Kučera

Prošel jste jako hráč i vyšší soutěže, ale přesto, jak moc se těšíte?

Hodně, a nejen já. Sledoval jsem na středečním tréninku, jak se těší celé mužstvo. I díky tomu to byl perfektní trénink.

Na úvod hostíte Nespeky, tedy soupeře, který je v podstatě jediným, kterého znáte velmi dobře, protože jste postoupili společně. Je to výhoda nebo ne?

Ani jedno z toho a abych pravdu řekl, já soupeře moc neřeším. V podstatě to bude hlavně o nás, co na hřišti předvedeme. V soutěži jsou podle mne jen dva odskočené kluby, ostatní by měli být kvalitativně zhruba na stejné úrovni a bude záležet na jejich aktuální formě.

Těmi dvěma favority předpokládám myslíte Neratovice a Kladno, ale co třeba Chomutov?

Chomutov má nádherný fotbalový stadion, což proti menším klubům může být výhoda, protože se tam někomu mohou rozklepat kolena. Hrál jsem u nich a je to zážitek. Ale jinak vidím, že na podzim hrají výborně a na jaře už ne, to se mi na nich nelíbí. U Kladna a zejména Neratovic vidím, že o postup hrát budou. Oba celky mají skvělé trenéry Janečka a Douděru, to jsou opravdu borci, jimž já nesahám ani po kotníky. Jsem přece jen i hráč a spíš do party.

Jak jste spokojen s posilami, přišlo jich poměrně dost…

Jsem, ale u nás nemá nikdo jisté místo, ani posila, to bych chtěl říci. Když to upřesním, tak jeden hráč ho jisté má, a to je Honza Prosek, protože pokaždé, když přišel, tak byl na hřišti nejlepší. Jinak ale ani ti, co mají ligovou minulost, nic jistého nemají.

Zdroj: Bohumil Kučera

Je něco, co vám nevyšlo?

Vlastně jediný hráč neklapl, to je Kubů ze Záp, kde jsem hrával. Bohužel se jim zranil Matějka a Kubů byl v poslední přípravě nejlepší. Takže mi ho samozřejmě nedali. Ale ostatní kluci super, tam jsme spokojeni. Nově s námi je týden ještě Vláďa Procházka, jeho příchod z Kladna se ještě ladí. Moc šikovný kluk, navíc se mu u nás hned líbilo. Jenom je moc slušný a hodný, takových fotbalistů máme moc. Potřebujeme víc takových jako jsem já nebo Tomáš Lukič (smích). Ještě jednu věc však musím zmínit: nikoho z nových hráčů nezajímaly peníze. To je fajn, protože kluk, co se mi jako první zeptá, kolik bude mít, pro mne nemá cenu.

Na klubovou práci vás moc není, navíc vše děláte volném čase. Jak jste to zvládali?

V tomhle ohledu potřebuji vypíchnout práci našeho hlavního manažera Jozefa Janíka. Co mi slíbil, to také splnil, bezezbytku. Sice je to cizinec (smích), ale fakt mu musím poděkovat.

Janík přivezl i hvězdného Dušana Šventa. Jenže bude vůbec tahle někdejší opora Slavie nebo Salzburgu hrát?

Na začátku ještě ne, ale také na to dojde. V pravou chvíli dáme vědět.

Na závěr se zeptám na podzimní plán SK Hřebeč a jeho kouče Miroslava Nováka?

Hlavně, aby nás fotbal bavil a abychom vyhrávali. A když vyhrajeme všechny zápasy a budeme první, je to ideál. V reálu bychom byli v pohodě, kdybychom hráli do sedmého místa. Do pátého by to bylo perfektní.