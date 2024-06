Dva týmy, které před rokem postoupily z krajského přeboru, dopadly v ročníku rozdílně hlavně díky podzimu. Ten se Hřebči povedl, naopak Nespekům vůbec. Na jaře už ztrátu se silnějším kádrem nedohonily, ale Hřebeč ukolébaná bodovým polštářem a sužována zraněními a absencemi opor hrála dost často pod svoje možnosti.

Obrovskými chybami začala také poslední zápas, ale dvě obrovské šance domácích chytil skvěle Kabele a jednou vykopl míč z brankové čáry Novák. Čtvrtá tutovka už brankou skončila, na Hamadovu hlavičku přes celou bránu nemohl Kabele dosáhnout. "Dělali jsme hrozné chyby a nakonec za to zaplatili. Sami jsme nehráli nic moc, ale šance jsme také měli, třeba Lukič šel sám na bránu. Bohužel jsme zase nedali gól, a to ani po přestávce, kdy jsme byli herně lepší," mračil se hrající trenér Miroslav Novák.

Ten využil už téměř celou rodinu Mentbergerů, tedy nejen tři bráchy Vojtu, Matouše a Mikuláše, ale v závěru i jejich tátu Štěpána, hřebečského zubaře.

Co se týče hodnocení celé sezony, zůstal Miroslav Novák spíš na smutné notě. "Kdybychom včera uspěli, byli bychom osmí a já bych spokojen byl. Ale takhle spadneme tabulkou dolů a to není nic moc. Doufám, že v příští sezoně se zlepšíme, budeme mít v sestavě méně absencí a někteří kluci najdou větší motivaci, která tam trochu chyběla. U fotbalu nestačí být hodný kluk, ale musíte chtít něco dokázat, to mi u některých trochu chybí," říká Miroslav Novák, podle něhož bude také záležet na tom, jaké se povede Hřebči s nižším rozpočtem získat posily.

Nespeky - Hřebeč 1:0 (1:0). Branka: 38. Hamada. Rozhodčí: Melničuk. Diváků: 140.

Hřebeč: Kabele - Dolák, Novák, Dolejš, Podaný - Mat. Mentberger (79. Mik. Mentberger), Hajný (79. Dlouhý), V. Mentberger (90. Š. Mentberger), Štěpánek (69. Nadri) - Lukič.