Dát pět gólů, to se povede kolikrát jen jednou za život. Útočník Velkého Přítočna Pavel…

„Za mě to byl z obou stran velmi dobrý zápas. Obrovský kredit patří domácímu správci i trenéru Fíčkovi za to, jak úžasně připravený mají trávník. Meteor má starý areál, ale fotbalovost z něj čiší a to se mi líbí,“ vysekl Meteoru poklonu trenér Hřebče Miroslav Novák.