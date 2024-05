Dlouho to na výhru domácích nevypadalo. V první půli neuhlídali na přední tyči kanonýra Nádeníčka a ten napálil přesný centr Vovka do sítě. Po přestávce však Slánští – v první část lepší mužstvo - udělali svou tradiční chybu. Nedali obrovské šance, hlavně Nádeníček a mladý Veselý, jenž lobem v sólu těsně minul.

A domácí, kteří po pauze konečně zapálili už dlouho jen doutnající oheň bojovníků, duel otočili.

Pomohli si standardkou, ty vážně ovládají perfektně a každá zahrávaná ex-ligistou Podaným „smrděla“ gólem.

V 72. minutě po jedné takové měli hosté i kus smůly, protože Ceccarelli míč odhlavičkoval jen do spoluhráče Vovka a zastavenou merunu napálil bombou do sítě Pařízek – 1:1.

Rozhodující moment přišel v 78. minutě. Za dlouhým míčem do křídla se vydal Podaný, stíhala ho dvojice slánských zadáků a Mihálik jednoznačně fauloval. Zdálo se, že na rohu vápna a rozhodčí Nejedlo odpískal penaltu. Teprve záznam kamery ho usvědčil z omylu, Slaňáci (jimž předtím prošel zákrok ve vápně na Pařízka) však důrazně protestovali hned. Marně, a hrající kouč Novák prolomil hřebečské trápení při zahrávání penalt a překlopil zápas na stranu svého týmu.

Slaňáci už se do konce duelu na tlak ani vyrovnání nezmohli.

„Zápas jsme si prohráli jednoznačně sami. Za stavu 1:0 jsme nedali dvě obrovské šance, kdy to Veselka ani Bogas nevyřešili a byli jsme potrestáni. Nejdřív jsme udělali zbytečnou standardku a pak při penalta, to je kapitola sama pro sebe. Byť i tomu předcházela naše hrubá chyba na půlce a pak zbytečný zákrok Mihálika. Podaný byl v tomhle chytřejší,“ uznal hostující trenér Jiří Veselý a dodal: „Emoce tam byly velké, ale opakuji, že jednoznačně si za tuhle porážku můžeme jen a jen sami. Opakuje se dokola, že nedáme šance a chybami je darujeme soupeři,“ dodal.

Domácí Miroslav Novák přiznal, že Hřebeč už potřebovala vyhrát opravdu nutně. „Nebylo kam uhnout, ale v poločase musela v kabině padnout slova, která se otisknout nedají. Snad jen to, že jsem klukům řekl, že náš nejlepší hráč je Arian Nadri, který toho natrénuje nejméně. A ať se každý zamyslí nad tím, co na hřišti předvádí. Nakonec jsme to vůlí urvali,“ ulevil si Miroslav Novák a dodal, že už si nepamatuje, kdy jeho tým šel do vedení. „Opět jsme totiž prohrávali, to je u nás už úplně normální. Ale nebylo jiné cesty, než to otočit, a i když někteří hráli lépe a jiní hůř, jsme tým a jako tým bereme tři body,“ doplnil.

Právě Miroslav Novák vyvolal některými svými zákroky i hláškami hodně emocí, se slánskou lavičkou a kolegou trenérem Jiřím Veselým se pohádal dokonce velmi ostře. „Těžko to komentovat, já toho člověka prostě nemám rád. Někteří lidé nejsou soudní a já jsem upřímný – říkám vždy co si myslím. Ne každý vidí situace objektivně,“ nabídl Novák svůj pohled.

A Veselého reakce? „Jsou tam emoce a byla i náhoda, že šlo zrovna o trenéra domácích. Takových konfliktů je ve fotbale víc, patří to k věci. Ale přátelé z nás asi nebudou, to je pravda, víc bych to ale nerozmazával,“ řekl slánský trenér.

Hřebeč – Slaný 2:1 (0:1). Branky: 72. Pařízek, 78. Novák (PK) – 21. Nádeníček.

Hřebeč – Slaný 2:1 (0:1). Branky: 72. Pařízek, 78. Novák (PK) – 21. Nádeníček. Rozhodčí: Nejedlo. Diváků: 200.

Hřebeč: Vokoun – Nadri, Dolejš, M. Novák, Podaný – Lukeš (82. Dolák), Prosek, Hodosi, Štěpánek (46. M. Mentberger), Hajný (68. Melichar) – Lukič (46. Pařízek).

Slaný: Sedlák – Vovk, Mihálik, Javorek, Lehner – Veselý (84. Touré), Pospíšil, Kocourek (68. Kocourek), Ceccarelli (73. Říčka) – Novotný - Nádeníček.