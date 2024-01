Získali 25 bodů a na druhé místo tabulky divize B mají ze sedmé příčky ztrátu pouhých čtyř bodů. Hřebeč je přitom vesnicí, která hraje tak vysokou fotbalovou soutěž poprvé v historii. Vedla si parádně, a kdyby nebylo měsíčního výpadku, mohla být ještě mnohem výš. A protože tým chystá řadu dalších změn, požádali jsme na úvod nového roku manažera Štěpána Sádeckého o rozhovor.

Štěpán Sádecký // Svátek fotbalu ve Hřebči po derby s SK Kladno pokračoval duelem přípravek a pak utkáním s Top Real Praha, vše pro nemocného Péťu / 30. 9. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

I vy jste s podzimem spokojen?

Jasně, že jsem. Byli jsme nováček, nikdy jsme tak vysoko nehráli, ani se k tomu neblížili. Nebál bych se označit výkony týmu za famózní, ale byla tam pasáž, kdy se tolik nedařilo. Tým se po skvělém úvodu malinko uspokojil. Nevisela nad ním taková nutnost získávat body a na chvíli trochu vypadl z tempa. Jaro si už bude podle mne většina týmů užívat a připravovat se na novou sezonu. O postupu Chomutova nemůže být pochybnost, takový náskok neztratí.

Vy sami ale na vavřínech nespíte a přivádíte další posily. Nahlas se mluví o kladenském trojce Borák, Vokoun a možná i Šnobl, na cestě je prý také někdo z Loun?

Jednáme, ale konkrétní jména vám nemohu potvrdit. Jednání vede spíše Jozef Janík a nic není podepsáno a zavedeno v systému FAČR.

Nemůže to přinést mezi dvěma nejbližšími kluby v divizi, tedy vámi a Kladnem zlou krev?

I kdyby se nějaké ty přestupy zrealizovaly, tak podle mne není důvod, aby se na sebe kluby nějak mračily. Prostě se to shodou náhod stalo, že hrajeme proti sobě a my si pochopitelně zapíšeme do kroniky klubu zlatým písmem, že jsme hráli s Kladnem mistrák a získali bod. Ale dřív chodili dlouhé roky naši hráči do Kladna – když chtěli – a nikdo jim nebránil. Roky tam byl oporou Štěpán Hanzlík, za béčko kope Tomáš Čapek, v dorostu je nadějný Zoubek. A k nám zase v létě přišli kluci, kteří tušili, že v Kladně nedostanou takovou šanci, jakou by čekali.

Silvestr ovládla brazilská samba, slánský futsalový pohár míří do Kladna

Je tohle důvodem, že najednou berete i hráče z Kladna, když jste se roky orientovali na fotbalisty z Prahy?

Podívejte, je přece jasné, že když někdo tuší, že nebude v Kladně tolik hrát, vybere si co nejbližší klub. A náš stadion je od jejich vzdušnou čarou pět kilometrů. Blízko je ještě Slaný, nebo Aritma Praha, jinak musíte být buď tak dobrý, že vás chtějí výš, nebo jít hrát nižší soutěž. Dřív k nám kluci z Kladna jít nechtěli a já to chápu. Buď nechtěli do kraje, nebo měli kamarády v jiných klubech. Proto nám nezbývalo, než koukat po hráčích v Praze. Teď je situace jiná, a když k nám dobří hráči Kladna chtějí jít, jsme rádi.

Odešli také někteří borci?

Honza Dolejš už na podzim hostoval v Milíně a teď tam přestoupil. Kuba Hromádka je zpátky v Povltavské, protože čeká rodinu a nemá čas tolik trénovat. Skončil i brankář Páleník.

Sám jste v létě moc pro postup nebyl, byl jste opatrný. Co si o tom myslíte teď?

Byl to dobrý krok. Soutěž tým bavila, přijeli atraktivní soupeři. Kdyby ještě postoupily Tuchlovice, bylo by to ještě lepší, regionální derby lidi baví a na fotbal si najdou čas. Derby s Kladnem toho bylo důkazem.

Co tým v zimní pauze čeká?

Začneme v pondělí 8. ledna a sehrajeme pár přáteláků s tradičními soky jako jsou Zličín nebo Uhříněves. Trénovat budeme třikrát týdně na Motorletu, občas to proložíme nějakým bazénem nebo něčím jiným. Aby to kluby bavilo. Čeká nás i soustředění.

Mluvili jsme o blízkém Kladně, ale z logiky věci mi dává smysl spíše vaše spolupráce s Hostouní, to je na mapě přímý soused, navíc hraje ČFL. A nic?

To bych opravil, v mládeži spolupracujeme, ale je pravda, že v dospělých se za celé roky žádný pohyb nekonal. Což i mne trochu mrzí.

Ligouše má Karolína Kohoutová v rodině sparťanů, ale jde do Slavie!

Netajíte se ani cílem zvednout béčko ze třetí třídy, kde hrálo roky, ale na podzim jste dva zápasy pokazili a teď budete muset už jen vyhrávat…

Béčko bylo zatím takovým projektem naší společenské odpovědnosti, tedy týmem, kde si může přijít zahrát prakticky kdokoliv, kde se netrénuje a výsledky nikdo nehrotí. Jenže i na to béčko musíte nachystat hřiště, kabiny, postarat se o veškerou organizaci. Což my už dělat nechtěli, nebo spíš ano, ale fotbal by měl mít také v béčku nějaký smysl. Proto chceme postoupit. Tým je dobrý, kopou tam šikovní kluci, kteří se při trénincích s áčkem zlepšují. Povedl se příchod Míry Stuchlého, jenž pomohla góly vykopat hodně bodů, ale v Buštěhradu a s Novem jsme ztratili zápasy zbytečně.

Proč?

V Buštěhradu jsme sestavu nemohli posílit áčkaři, čekal nás duel ve Slaném. Navíc jsme tam zbabrali konec. Na Novu nás to mrzí ještě víc, tam nějaká posila z áčka přijet mohla. Na jaře máme ale všechny silné protivníky doma a vše ve vlastních rukách. Dobře se nám jeví kluci jako Dlouhý, Pechr, máme tam odchovance Meteoru Patrika Machač nebo po zranění odchovance Slavie Honzu Kotěru, jenž byl dříve oporou našeho A týmu. Po zranění je také mladý Matouš Mentberger, pomoci by mohli zkušenější Tomáš Jablonský nebo po operaci se zotavující Štěpán Hanzlík. Pomáhat budou rovněž kluci z áčka s menší herní praxí.

Áčko maká, béčko chce nahoru, rozjíždí se mládež, bude vás stačit jedno hřiště?

Nestačí a už na tom také pracujeme. Volnou plochu tam ještě máme vedle kabin, tak ji zatravníme stejně jako další přilehlé menší plácky. Zkusíme prostor využít co nejsmysluplněji a areál zase o něco vylepšit.