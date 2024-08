Do prvního zápasu nového ročníku vstoupili Slánští aktivně a během úvodní čtvrthodinky si vynutili osm rohových kopů. Pohříchu z nich ale nevytěžili nic a hláška Jaromíra Bosáka: Za tři rohy deset! neplatila…

Brankář Tempa Filip musel zasahovat až proti ráně Balšánka z trestného kopu, ale nebyl to složitý zákrok. To na druhé straně Sedlák čelil tutové šanci Sobotky a hráč Tempa se pak ještě dlouho držel za hlavu.

Te do druhé půle velel zjednodušit hru, navíc vyslal na hřiště kanonýra Nádeníčka. Změny zabraly, domácí šli do tlaku a začali mít šance. Tu první měli ale zase hosté, když v 55. minutě po rohu hlavičkoval parádně na zadní tyči osamocený Babický a Sedlák na brankové čáře předvedl druhý důležitý a hlavně úspěšný zákrok, kterým zásadně zasáhl do průběhu zápasu. "Brankář Sedlák mužstvo v obou situacích obrovsky podržel," chválil trenér Slaného Jiří Veselý.

V 61. min. náš soupeř zaváhal při rozehrávce, Novotný zachytil míč, ale netrestal. Pak utekl po lajně Dejčmar, naservíroval druhé posila z Kladna Kafkovi, jenže ten zblízka mířil jen do boční sítě a část diváků už zvedala ruce nad hlavu a slavila gól.

Velká neproměněná šance Slaným nezastavila, v 72. minutě už se tým radoval. Po dlouhém nákopu vyhrál souboj Nádeníček na Ceccarelliho, který měl čas připravit si míč a zpoza šestnáctky se poslal krásně do sítě - 1:0.

"Pak ještě mohli zvýšit Novotný s Nádeníčkem, prvního však vychytal Filip a druhý mířil volejem vedle. Tříminutové nastavení už změnu skóre nepřineslo.

"Loni jsme začali sezonu porážkou, jaro remízou, tak se nabízelo, abychom konečně odstartovali výhrou. Povedlo se, když nám pomohlo zjednodušení hry ve druhém poločase. Na některých hráčích se projevila trochu nervozita z prvního zápasu, ale body máme, přitom Tempo hrálo velmi dobře a jejich mladý tým nás výborně prověřil," hodnotil zápas Jiří Veselý.

Další slánský program je nabitý. Již v úterý hostí od 18:00 v MOL Cupu třetiligové Brozany a v sobotu dopoledne zajíždí do Přední Kopaniny.

SK Slaný – FC Tempo Praha 1:0 (0:0). Branka: 72. Ceccarelli. Rozhodčí: Linhart. Diváků: 350.

Slaný: Sedlák – Vovk, Popíšil, Javorek, Abrham – Balšánek – Dejčmar (90. Kocourek), Kafka – Ceccarelli (86. Duda), Novotný, Sekanina (54. Nádeníček).