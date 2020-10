Javorek nešel do tak těžkého mače z voleje, to ne. Rozehrál se dvakrát za béčko v I. B třídě. „Což není ideální, ale třeba s béčkem Hostouně to byl dobrý zápas, za oba týmy hráli dobří fotbalisté,“ našel plus.

Tenhle původem moravský stoper, který v mládeži hrával za Baník Ostrava, přišel do Kladna z Českého Brodu jako náhrada za tragicky zesnulého Filipa Suchého. V sobotu se ale objevil na pravém kraji obrany místo nemocného Noska. A prožil během jediné minuty v úvodu druhé části okamžiky zklamání i radosti.

Nejdřív špatnou hlavičkou daroval vedoucí branku hostujícímu Koptovi, jenže vzápětí si naskočil na centr Čížka a také hlavou vyrovnal. „

Naposledy jsem hrál s Březovou a tak velká pauza se samozřejmě projeví. Já chtěl pomoci, nicméně první gól byla jednoznačně moje chyba. Připravil jsem to protihráči jak na zlatém podnose,“ litoval šestadvacetiletý stoper a byl na sebe pořádně naštvaný. „Měl jsem ale chuť to týmu nějak vrátit a vyšlo mi to, když jsem trefil hlavu a vyrovnal,“ popisoval dění, po němž cítil euforii i to, že tým jde herně nahoru. „Věřil jsem, že to zlomíme, ale byla škoda, že musel odstoupit Štěpán (Hanzlík). Já se sice posunul na stopera, kde se cítím lépe, ale museli jsme se všichni posunout, což je během zápasu velký zásah.“

Kladno i tak bylo mírně lepší, ale postupem doby přebíral taktovku Most. Dal tyčku a v poslední desetiminutovce dvěma góly překlopil zápas na svou stranu. „Možná došly síly, těžko se to hodnotí. Je to škoda, protože předtím se mi zdálo, že jsme to mohli rozhodnout my, Most si nebyl ničím jistý,“ mínil obránce.

Výsledek každopádně nemusí být až tolik důležitý. Vůbec není jisté, co vzhledem ke světové pandemii bude s fotbalem a sportem všeobecně dál. „Nikdo nic neví, ale vyhlídky dobré nejsou. Těžko říci co bude. A jestli máme na postup? Podle mne pořád ano, přál bych si to. Ale je jasné, že prohra s Mostem nás degraduje níž. Ztráta šesti bodů je dost velká, ale musíme vzít v potaz, že opravdu nikdo neví, co bude dál,“ dodal David Javorek.