Hosté bojovali o každý míč, k zápasu přistoupili v úplně jiném nastavení než domácí parta, které navíc chyběl válečník Javorek. Na první šanci hostů ještě Slaný odpovědělo, ale Pavlík přenechal míč Březinovi a jeho ránu zkušený Toma vyrazil.

Pak už byl v permanenci zase spíš slánský gólman Sedlák. Nejdřív čelil prudkým střelám zblízka, ale ve 26. minutě nechali domácí po rohu na zadní tyči volného Michálka a ten pohodlně doklepl míč do sítě. Navíc o dvě minuty později Michálek přesnou střelou nedal Sedlákovi opět šanci - 0:2.

Otřesené Slaný mohlo inkasovat i potřetí, pak ale přece jen soka zmáčklo a zaměstnalo Tomu. Ten si vedl dobře proti Pavlíkovi i Novotnému a chytil také hlavičku Nádeníčka, jehož trenér Jiří Veselý ve druhé části poměrně brzy spolu s dalším veteránem Balšánkem vystřídal.

To už byla situace domácích bezvýchodná. Když totiž Toma v pohodě lapil pokus Balšánka, našel dlouhým výkopem Derkache a ten potřetí překonal Sedláka. Když pak hosté v 63. min. předvedli parádní kombinaci středem hřiště a vyzdobili jí přesnou kolmicí na nabíhajícího Derkache, který střelou po zemi překonal vyběhnuvšího Sedláka, bylo to už 4:0.

Těžkou porážku na domácím hřišti nyní musí Slaňáci vydýchat a připravit se na další kolo, kdy zajíždí do Mariánských Lázní.

"Meteor vyhrál naprosto zaslouženě, jeho hráči odehráli zápas ve velkém nasazení a mentálně dokonale nastavení, protože až extrémně slavili každý úspěšný souboj či blok. Z našeho výkonu jsem strašně zklamán, ale aspoň nás to posadí zpátky na zadky," komentoval slánský trenér Jiří Veselý výkon, ale dodal, že do budoucnosti kouká bez paniky. "Mám v týmu chytré kluky a každý si určitě uvědomí, že něco takového si fotbal ve Slaném nezaslouží. Zápas si pořádně vyhodnotíme a půjdeme dál, abychom rozjeli pokud možno zase co nejdelší úspěšnou šňůru," dodal Veselý.

SK Slaný – FK Meteor Praha VIII 0:4 (0:2). Branky: 26. a 28. Michálek, 52. a 63. Derkach

Slaný: Sedlák – Vovk, Mihálik, Pospíšil, Březina – Balšánek (66. Břeh) – Dejčmar, Novotný – Kafka (83. Říčka), Nádeníček (55. Volgner), Pavlík.