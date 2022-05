„Chci hlavně pomoci, abychom se odrazili ode dna, zachránili sezonu a od příští sezony se připravili na to, že chceme hrát v horních patrech tabulky. Pro mě osobně to je výzva, abych se posunul někam dál. Jsem rád, že jsem ji dostal,“ netají Mück, který za sebou má už dva odkoučované zápasy. V prvním z nich Horky podlehly Tochovicím 0:3, naposledy už ale potrápily lídra tabulky z Kolína. Ve 27. minutě už vedly o dva góly, nakonec ale padly 2:4.

„Tým, který jsem převzal po panu Mikolandovi, byl v psychickém útlumu po prohrách. Kluci se teď uklidnili, viděli, že když budou plnit, co si řekneme, tak to půjde. Kolín jsme hodně potrápili. Srazil nás ale jeden gól. Toho se musíme do dalšího zápasu vyvarovat,“ uvědomuje si Mück

Střelecké trápení stálo Mikolandu místo, divizní Horky mají nového trenéra

„Máme tu dobrý, mladý a perspektivní tým, ve kterém teď panuje pohoda. Teď jsme naladěni na bojovnou vlnu, což je dobře. Myslím, že ještě ukážeme, že v divizi můžeme zůstat. Bude záležet, jak se budou vyvíjet zápasy. Já z toho ale mám dobrý pocit. Tým chci zachránit, udělám pro to cokoliv,“ vyhlašuje bojovně.

Nový trenér divizních Horek nad Jizerou Lukáš Mück.Zdroj: Archiv Lukáše MückaMückovým prvním úkolem po příchodu k týmu bylo probudit střelce Horek. Středočeský celek se totiž na jaře poprvé prosadil až v šestém utkání! Do té doby nebyl schopný branku soupeře rozvlnit. Nový trenér proto sáhl ke změnám v postech a od vedení dostal i útočnou posilu.

„Líbí se mi, že i hráči, kteří hráli na jiných postech, si po dvou trénincích převykli. U Kamlacha jsem si třeba řekl, že nebude na kraj, ale spíš do útoku. Po přáteláku, kde hrál výborně, jsem ho vyzkoušel. Probudil se a teď je platným útočníkem. Hlavně je to hráč, který je stavbou těla do útočného fotbalu a do role zakončovatele. Řekli jsme si, co je pro něj nejlepší. Udělal to a dal gól, což je super,“ pochvaluje si.

„Jsem taky strašně rád, že vedení přivedlo Hynka Prokeše, který nám pomohl tím, že dal úvodní gól. Utvořil super dvojici právě s Kamlachem,“ doplňuje Mück.

Sedm zápasů na záchranu

Že by ale v týmu jinak nebyla ofenzivní síla, si nemyslí. „Gól tu může dát kdokoliv. Každý má nohy a umí vystřelit. Mít útočníka, který umí zakončovat, je super. Tohle už ale nebylo o zakončovateli. Když jsem koukal na zápasy, tak kluci chodili sami na brankáře nebo měli přečíslení a mohli vstřelit gól. Bylo to už o tom, že na tým padla deka,“ říká Mück, který svoje současné angažmá vnímá jako velkou výzvu.

„Chci dokázat, že nic není ztraceno, i když zbývá už jen sedm zápasů. Chci dokázat, že i z takového útlumu se dá vyskočit. Doufám, že změna bude mít na hráče nějaký dopad. Pan Mikolanda tady udělal velký kus práce. Jsem rád, že kluci byli pod jeho vedením. Každý trenér je ale jiný, já jsem spíš pro jednodušší fotbal, který se teď snažíme praktikovat. Jsem spíš do ofenzivy, když můžu, tak útočím,“ vysvětluje Mück.

Dvougólové vedení k senzaci nestačilo, Horkám ale dává naději do dalších kol

V nadcházejících kolech ho ale nečeká nic snadného. Horky mají na svém kontě jen osmnáct bodů a stále jsou poslední. Na dohled ovšem mají i třináctý Dvůr Králové nad Labem, který má jen tři body k dobru.

„Máme hratelné soupeře a když se na ně dobře připravíme, tak můžeme skončit klidně čtvrtí nebo pátí od konce. Každý zápas je úplně jiný,“ burcuje nový trenér a nastiňuje i to, jak toho chce dosáhnout. „Chci, aby hráči už zůstali na svých postech, aby nerotovali. Ocení to i sami hráči a dostane to nějakou základní jedenáctku. Někdo hrál jednou v útoku, jednou v záloze, jednou v obraně. Rotace je důležitá, ale ne tak často.“

Sám Mück už má ve svém fotbalovém životopisu i ve dvaatřiceti letech hodně zkušeností. Jako hráč nastupoval za pražskou Admiru, se kterou si zahrál divizi, a nakoukl i do třetí ligy. K trénování se pak dostal ve Švýcarsku, kde se staral o dorost a juniory v nejvyšší regionální lize a v pozici asistenta zabrousil i do tamní třetí ligy. Později si vyzkoušel trénování také v Německu a konkrétně do Horek přišel z pražského Chodova. Trénování se věnuje od roku 2010.

„Z ciziny jsem se vrátil, protože jsem chtěl budovat kariéru tady. Později jsem měl ještě nabídku z Rakouska, ale odmítl jsem ji kvůli rodině,“ doplňuje Mück. Teď by si do svého portfolia zkušeností rád připsal úspěšné uhájení divize s Horkami.