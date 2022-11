Určitě. V první půli bylo Kladno silnější na balónu a my jsme si nepohlídali standardky. Dostali jsme z nich dva góly po odražených míčích, což nás položilo. Do druhé půle jsme ale chtěli odevzdat maximum. Kladno mělo nějaké šance, nedalo je a my jsme svoje šance proměnili. Moc jsme jich neměli, ale ty, do kterých jsme se dostali, jsme proměnili. Ve finále jsme mohli brát i tři body, což je škoda.

Musíte ale asi děkovat hlavně brankáři Junkovi, který zlikvidoval řadu šancí, že?

Určitě jo. V první půli jsme ho nechali vyniknout až mockrát a vůbec jsme mu nepomohli. Kdybych byl já gólman, tak bych o půli asi na kluky řval. On byl naštvaný, ale zaplaťpánbůh nás podržel i ve druhé půli. Super, velký dík mu patří. Chytil možná sedm gólů, standardky, vybíhal, pomáhal, suprově hrál nohami… Super.

Brankář Junek přestál nápor Kladna i atak diváka. Slaný bere z derby bod

Stíhací jízdu jste nastartoval vybojovanou penaltou, kterou jste pak sám proměnil. Co se tam ve vápně stalo?

Bránícímu hráči to podjelo pod nohou, nebo mu to skočilo. Já jsem balon vypíchl, on mi tam nechal nohu a já přes ni upadl. Rozhodčí to pískl, takže to asi je pětka. Zaplaťpánbůh jsem ji proměnil a měli jsme aspoň trošku šanci to nějak zvrátit. Nakonec se v nás síla našla a dopadlo to tak, že bereme bod.

Penaltu jste proměnil zkušeně. Věděl jste, kam budete kopat?

Čekal jsem jako vždycky na pohyb gólmana. Ještě, že to tam spadlo.

Zdroj: Filip Ardon

Druhý gól jste vstřelil také vy, ale obrana Kladna vám opět hodně pomohla…

Byl tam výborný brejk. Bíba běžel z pravé strany, centroval a bránící hráč to bral přes nohu. Nechápu to. Minul to a já jsem se trefoval k tyči.

Jak těší, když se povede takový návrat do zápasu proti okresnímu rivalovi?

Kladno je tabulkově nahoře, ale říkali jsme si, že výsledky nemělo nijak jednoznačné. Vyhrávají o gól a podobně. Šli jsme tedy do toho s tím, že je to derby a pro nás výzva. Škoda, že už je konec podzimní části. Chtěl bych, aby nás to nakoplo k lepším zítřkům, třeba bychom pak mohli pomýšlet na lepší výsledky. Jsme ale rádi i za tenhle bod.

V zápase bylo všechno, co má derby mít, a i něco zbytečného navíc. Narážím na závěr zápasu, kdy na hřiště vnikl divák a pokusil se napadnout vašeho brankáře…

Přesně tak, bylo to hodně vyhrocené. To, jak tam vletěl fanoušek, to k fotbalu vůbec nepatří. Zaplaťpánbůh se náš brankář zachoval tak, jak se zachoval. Nešel s ním do nějaké potyčky, ještě by to pak mohlo vyznít proti nám. Klobouk dolů, že se takhle udržel. Jinak to bylo se vším všudy. Souboje, nasazení, jezdilo se a góly padaly taky. Za mě určitě spokojenost, bylo to dobré.

Krajská liga: Rakovník smetl Kralupy, derby patřila Benešovu a Kolínu