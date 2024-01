Fotbalové Kladno si naordinovalo náročný víkend. V neděli vyzve pražskou Admiru, už v sobotu si ale střihlo utkání proti Vyšehradu. To zvládli svěřenci trenéra Zdeňka Haška na výbornou a soupeře z pražského přeboru porazili vysoko 7:0. Hattrickem zazářil Lukáš Pihrt a další dva góly přidal Filip Dejčmar. Trenérský štáb si navíc v zápase vyzkoušel hned čtveřici talentovaných dorostenců.

Čtveřice kladenských dorostenců ve složení Vojtěch Novák, Jindřich Fajka, Jakub Liška a Václav Kalina dostala šanci v přípravném utkání áčka proti Vyšehradu. | Foto: SK Kladno

„Chodí s námi trénovat a chtěli jsme vidět, jak jim to půjde v dospělém fotbale. Zároveň jsme chtěli, aby všichni hráči z kádru měli zatížení delší než 45 minut. Teď jsme vždycky střídali dvě jedenáctky, ale tím, že hrajeme v neděli s Admirou, tak jsme vzali dvanáct lidí a v neděli pojede dvanáct lidí. Jen Rendla je zraněný, jinak všichni zasáhnou do zápasu, což je vždycky dobré vidět,“ uvedl na konto sestavy trenér Hašek.

Jak se mu tedy čtveřice dorostenců ve složení Vojtěch Novák, Jindřich Fajka, Jakub Liška a Václav Kalina v utkání líbila? „Jsme s nimi spokojení, dobře trénují, takže nemají moc velký problém s pohybem. Bylo by blbě, kdyby na nich nebyla vidět nervozita. První zápasy za dospělé jsou vždycky těžké. Srovnali se s tím, takže spokojenost. Zahráli si, my je viděli a dál je to na nich, jak budou pracovat,“ chválil kladenský kouč.

Ten mohl být spokojený i se samotným výsledkem zápasu. SK vletěl na soupeře z nižší soutěže s velkou chutí a už po čtvrthodině hry vedl o čtyři góly. Ukazatel skóre se nakonec zastavil až na sedmičce, přičemž domácí se proti Kladnu neprosadili. Třemi góly na druhé straně naopak zazářil Lukáš Pihrt, dvakrát se trefil Filip Dejčmar a po gólu přidali Václav Kalina a Tomáš Jankovský.

„S vítězstvím samozřejmě panuje spokojenost. I kombinace už se někdy blížila našim představám, ale pořád máme co zlepšovat,“ hodnotil trenér Hašek.

„Soupeře jsme trestali z jeho chyb. Hráli jsme hodně dobře nahoru, dobře jsme řešili situace kolem vápna a ve vápně a v 15. minutě jsme vedli 4:0. To určilo ráz hry,“ měl hostující lodivod jasno o tom, co rozhodlo o vysokém vítězství.

Jak už bylo zmíněno, Kladno odehraje další přípravný duel už v neděli, kdy od 10:30 vyzve Admiru Praha. Na jaře se pak SK pod vedením nového trenéra pokusí vylepšit čtvrté místo v tabulce Divize B. Na vedoucí Chomutov už ale Kladeňáci ztrácí propastných 12 bodů.