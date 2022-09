V Březové před týdnem to také vypadalo na remízu 0:0, ale domácí udeřili v 89. minutě. Teď se fotbalový bůh nad Kladnem slitoval, když v 89. minutě Dostál zachytil odražený míč na vápně, uvolnil se a s pomocí teče bránících hráčů poslal merunu do sítě.

Následovala obrovská radost celého týmu včetně trenéra Jana Procházky, který vběhl na hřiště a rozhodčí Havránek mu dal žlutou kartu.

Ta už nikomu nevadila, ale jinak rozhodčí domácí tým naštval už v první půli, když V. Procházka unikl do jediné vážnější šance, byl sražen, ale sudí to penaltově nevyhodnotil.

Po přestávce přidali domácí ještě dvě šance, víc jim tuhá obrana protivníka nedovolila. Tutovku nabídla chybou Ježdíkovi, jenže ten se ukvapil a vypálil slabě. Po rohu pak Holub přistrčil míč Pechrovi, ten však asi nechtěl být zase doma za hrdinu (rozhodl zápas s Admirou) a přestřelil.

Hosté hrozili moc málo. Snad pěkný únik Šímy s nebezpečným centrem trochu zaváněl gólem, ale opravdu jen zaváněl. Nejvíc se nakonec ohrozil brankář Pettík sám v nastaveném čase, kdy mu propadl dlouhý centr a skončil těsně vedle…

„Byl to ale hodně těžký zápas. Kluci z Loun hodně bojovali, běhali a hlavně měli dobrý blok, do kterého jsme se nemohli dostat. Měli jsme sice trvalý tlak, ale šancí málo,“ uznal kladenský tahoun Antonín Holub.

Proč je teď hra Kladna tak těžkopádná, když v létě hrálo moc pěkný fotbal, v tom má šestatřicetiletý mazák také jasno. „Předtím chtěli hrát soupeři fotbal a to nám vyhovuje, také dáváme přednost kombinaci. Teď proti nám nastupují protivníci, kteří to chtějí urvat obranou a brejky. Když k tomu je mokro jako dnes, je to pro nás ještě těžší,“ vysvětlil někdejší prvoligový hráč.

K trochu vyhrocené atmosféře pak s úsměvem dodal, že se hádaly obě strany. „To k tomu patří, nicméně bylo to jinak dobré a v pohodě,“ mávl rukou a přiznal, že tým měl obrovskou motivaci vyhrát. Nejen, že Louny vedou tabulku, ale že ztratil favorizovaný Chomutov. „A také jsme chtěli napravit tu Březovou. Navíc bylo jasné, že když vyhrajeme, můžeme jít klidně do čela tabulky,“ dodal Antonín Holub.

SK Kladno – Seco Louny 1:0 (0:0). Branka: 89. Dostál. Rozhodčí: Havránek. Diváků: 170.

Kladno: Pettík – Borák, Javorek, Pechr, Růžička – Ježdík, Balšánek, Holub, Procházka (90. Kolářský), Blažek (74. Dostál) – Kafka (66. Šnobl).