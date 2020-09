Po bezbrankovém poločase, kdy Kladno tlačilo, ale hosté měli více menší šancí (Kladno jedinou velkou, Šnobl však nedal únik), se domácí nadechli v úvodu druhého k velkému náporu a vydělali na tom. Pokus Čížka ještě hosté v poslední chvíli odkopli z prázdné brány, ale o chvíli později se po kombinaci dostala meruna k Pechrovi a ten trefil přesně k tyči.

Kladenští pak mohli několikrát náskok navýšit, jenže v koncovce selhávali a občas se jim nedařilo ani v obraně. Brankář Vokoun výborně zasáhl po hlavičce z rohového kopu, pak mu pomohl skluzem obránce Ježdík a nakonec po špatné malé domů Hanzlíka velmi rychle vyběhl a největší šanci hostů zachránil. Navíc Šedivý z dorážky překopl odkrytou bránu.

Byl to zlomový moment, protože domácí po chvíli opět dobře zakombinovali ve vápně a střídající Procházka po akci Růžičky přesnou ranou k tyči rozhodl.

„Bylo to těžké utkání, protože soupeř hrál z hlubokého bloku. Takový styl hry, kdy soupeř hraje na vlastní půlce před vápnem a dobře se posouvá, nevyhovuje nikomu. Šance se pak rodí těžko. O to víc si vítězství vážím,“ vysvětloval po utkání domácí trenér Jan Pejša. Co ho těšilo, že definitivu dali výsledku střídající borci. "V tomhle ohledu jsme na tom o hodně lépe než v minulých sezonách, kdy jsem měl 12-13 hráčů. Teď jich mám až sedmnáct," dodal Pejša.

Jeho tým nyní čeká duel na hřišti neoblíbeného Brandýsu nad Labem. Hrát se bude v sobotu dopoledne.

SK Kladno – Aritma Praha 2:0 (0:0). Branky: 52. Pechr, 81. Procházka. Rozhodčí: Jansa. Diváků: 250.

Kladno: Vokoun – Ježdík, Pechr, Hanzlík, Nosek – Donát (74. J. Růžička) – Čížek (84. Stříška), Říha (63. Procházka), Holub, Pospíšil – Šnobl (46. Tóth).