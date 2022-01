Kladno inkasovalo už ve 2. minutě z pokutového kopu, kdy podle sudího fauloval ve výskoku dvou hráčů hostující Ježdík. „Za mě byla hodně přísná,“ ucedil kouč Kladna Dušan Binder, jehož tým byl podle něj v první půli lepší na míči, ale do šancí se nebyl s to dostat. Je pravda, že chyběli ofenzivní hráči, Čížek nemohl kvůli zaměstnání, Holub byl po očkování a Balšánek šel až do druhé půlky.

V té už byla Boleslav o něco lepší a měla pár šancí na zvýšení. Povedlo se jí to tři minuty před koncem. „S třetiligovou Boleslaví jsme hráli vyrovnaný zápas, v němž měl soupeř víc šancí, ale dlouho to bylo jen o gól z diskutabilní penalty. Nám chyběla v ofenzivě lepší návaznost, ale víme, že na tomhle budeme pracovat, chce to čas,“ mínil kouč Kladna Dušan Binder.

Proč jedná Kladno o příchodu dvou zmíněných posil? Pettík, který prošel i Hostouní a naposledy chytal v týmu velkého kladenského konkurenta Mostu/Souše, by měl doplnit Martin Vokouna, jenž laboruje se zraněním. Rendla patřící Rakovníku by mohl vyplnit díru na stoperu, kde dlouhodobě chybí Štěpán Hanzlík. Vynikající stoper a odchovanec Kladna se dostal jako mladík i do mládežnické reprezentace, později si zahrál II. ligu jak za Kladno, tak Čáslav a prošel i další kvalitní kluby (Písek, Chrudim, Králův Dvůr). Naposledy byl výraznou oporou třetiligového Rakovníka.

Jednání s kluby ještě Kladenští vedou, s hráči už by dohodnuti měli být.

Mladá Boleslav B – Kladno 2:0 (1:0).

Kladno: Pettík (46. Cimrman) – Ježdík, Noll, Rendla, Borák (46. Kolářský) – Rotner (46. Balšánek), Procházka (46. L. Pospíšil), Říha – Šnobl, Šíma, Krpálek (46. Halaj).

