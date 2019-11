V první půli výborně bránící hosté podnikali kontry jako z učebnice a nakonec vyhráli 6:3, když po poločase byl stav už 3:0.

Trošku si to pokazili v posledních minutách, kdy svěřence exlhoteckého kouče Zdeňka Kudely nechali dvakrát korigovat. Poslední gól zápasu dali domácí z přímého kopu.

Hráčem utkání byl krajní záložník vítězů David Čížek, střelec čtyř branek a autor jedné asistence! Zopakoval tak svůj kousek z utkání v Hrobcích (9:1).

„Mám dobrý pocit jak z hry našeho týmu, tak z mé,“ uvedl střelec zápasu a podotkl, že šlo o důležité vítězství. „Už jsme se pomalu blížili sestupovým příčkám,“ uvedl s tím, že na poslední dvě brany mu přihrál střídající mladík Vladimír Procházka.

Litoval závěru utkání a zmíněných dvou gólů v Tesařově síti a posteskl si, že podobně vypustili poslední minuty zápasu v Dobříši.

V sobotu se bude hrát očekávané derby se Slaným. "Bude to zajímavé utkání. Polovina slánského týmu totiž prošla Kladnem. Mylím, že pretižnější to bude pro soupeře,“ uzavřel Čížek a dodal, že za čtyři branky v lounské síti do týmové pokladny nejpíš nepřispěje, protože je určená pouze částka za hattrick!