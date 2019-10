Trenérům se tohle líbilo jen sotva, hráčům na ploše asi také málo, ale diváci se bavili dobře. V první půli však jen ti pražští, když už ve 22. minutě jejich tým vychytal špatnou rozehrávku a dohrál akci na Holečka, který nedal brankáři Tesařovi šanci. "První poločas jsme doslova promr..li, nebojím se toho slova. Bez podstupování soubojů, agresivity a zodpovědnosti to prostě nejde. To můžeme hrát A třídu, jednou týdně si zatrénovat a pak si jít zahrát na plácek," volil ostrá slova Jaroslav Tesař s dovětkem, že poločasová debata v kabině rozhodně neměla nic společného se salonní konverzací.

Jeho tým po obrátce zásadně přidal a dostal obranu Meteoru vedenou zkušeným duem Rada - Frohna do úzkých, hosté si o vyrovnání doslova koledovali. Nakonec ho obstarali mladíci, Stříškův centr zpracoval Pospíšil a uklidil ho za záda ex-ligového gólmana Tomy.

Hned z rozehrávky však Pražané málem udeřili znovu a útočník Kostka asi ještě dlouho nepochopí, proč z brankové čáry nedokázal míč dokopnout na místo určení.

Kladno mělo obrovskou kliku ještě několikrát a dokonce i v poslední minutě, kdy Tesař vychytal tutovku Junka. Ale stejně tak mohli slavit domácí. Richter jen těsně nedostal do sítě centr Čížka, Tótha vychytal zblízka Toma a v úplném závěru Čížek nedostal do sítě přepychový oblouček Holuba za obranu.

Rozhodly tak nakonec až penalty. V první várce selhal jeden střelec na obou stranách, až v šesté sérii trefil Nosek břevno a bod navíc tak patří Meteoru.

"Začali jsme běhat, snažit se. Bolí to, vím, ale není to divadlo. Škoda, že jsme začali až po přestávce," pokračoval v kritice Jaroslav Tesař a nad svými výbornými zákroky mávl rukou. "Když nebudu mít žádné a vyhrajeme 3:0, budu spokojený. Je mi 33, už si nemusím nic dokazovat, od toho jsou tady jiní, kteří se mají tlačit výš. Bohužel, u nás drží prapor staří. Když vidím Toníčka (Holuba), jak s kulhavou nohou maká, Kalina to samé, Nosek běhá třicet minut s nataženým svalem, paráda. Ale musí se přidat všichni," dodal tentokrát hodně kritický Jaroslav Tesař.

SK Kladno - Meteor Praha 1:2 PK (0:1). Branky: 66. Pospíšil - 22. Holeček. Rozhodčí: Babka. Diváků: 200.

Kladno: Tesař - Stříška, Javorek, Nosek, Kalina - Čížek, Růžička, Holub, Pospíšil (69. Richter) - Procházka (46. Kraus), Tóth.